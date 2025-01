Siebenbürgischer Gottesdienst am Dreikönigstag in Karlsruhe

Für Montag, den 6. Januar 2025, um 10.30 Uhr lädt die Kreisgruppe Karlsruhe alle Siebenbürger Sachsen und deren Freunde ganz herzlich zum siebenbürgischen Gottesdienst in die evangelische Stadtkirche nach Karlsruhe ein.

Evangelische Stadtkirche in Karlsruhe

Adventsfeier 2024 der Kreisgruppe Karlsruhe Foto: Werner Gohn-Kreuz

Kreisgruppe Karlsruhe: Besinnliche und fröhliche Adventsfeier

Adventsfeier in Karlsruhe: Weihnachtssingen mit Leonard und Frederic. Foto: Alex Schuller

Wir können an diesem Tag den Hauptgottesdienst der Alt- und Mittelstadtgemeinde nach siebenbürgischer Tradition gestalten und unser siebenbürgisch-reformatorisches Erbe hier in der neuen Heimat, im Zentrum der Badischen Landeskirche, repräsentativ darstellen. Dieser Gottesdienst ist in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Ereignis der Darstellung und Pflege der siebenbürgischen Tradition geworden. Pfarrer i.R. Hermann Kraus und Pfarrer Nick Fernolendt werden den Gottesdienst zusammen mit der Siebenbürgischen Kantorei unter Andrea Kulin (Chorleitung und Orgel) gestalten.Im Anschluss bietet die Kantorei ein kleines Nachweihnachtskonzert an. Dieses wird den Tag noch festlicher gestalten und ihn zu einer beeindruckenden Feier für die Siebenbürger und die alteingesessenen Gemeindemitglieder werden lassen. Danach laden wir alle zu einem bescheidenen Mittagessen in gemütlicher Runde ins Gemeindehaus „Hanns Löw“, Kreuzstraße 13, ein.An festlich geschmückten Tischen mit Kerzenschein, bei Kaffee und Weihnachtsgebäck begrüßte der Vorstandvorsitzende Werner Gohn-Kreuz die Anwesenden ganz herzlich und dankte all jenen, die auch in diesem Jahr die Feier mitgestaltet haben. Pfarrer i. R. Hermann Kraus entführte uns während der Andacht nach Siebenbürgen und erinnerte an einige Jugenderfahrungen aus der Adventszeit.Mit dem gemeinsamen Singen bekannter Weihnachtslieder wurden alle Gäste auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Unsere drei jüngsten Mitglieder Frederic, Leonard und Emil bereicherten die Feier mit einer Weihnachtsgeschichte und einigen Liedern mit Flötenbegleitung. In Gedenken an das Jubiläumsjahr des Goldenen Freibriefs der Siebenbürger Sachsen aus dem Jahr 1224 las der Vorstandvorsitzende Ausschnitte aus dem Erinnerungsschreiben zur 700-Jahr-Feier aus dem Volkskalender des Jahres 1924 vor. Der Vorstand der Kreisgruppe wünscht einen guten Rutsch in ein ereignisreiches neues Jahr 2025!

Werner Gohn-Kreuz