Zehntes Unterwälder Sachsentreffen

Familie Lutsch lädt nach altem Brauch auch dieses Jahr alle Sachsen, die im Urlaub sind, zum zehnten Unterwälder Sachsentreffen am 10. August, 16.00 Uhr, nach Vinţișoara ein. Kein Unterwälder Sachsentreffen beginnt ohne Glockengeläut und den Gang zur Kirche in Deutschpien.

Unser Dechant Dr. Wolfgang Wünsch hilft uns jedes Jahr, dass wir noch Gottesdienst in unserer Kirche von Deutschpien halten können. Am 10. August, 15.00 Uhr, findet er statt. Die Blaskapelle aus Salzburg/Österreich wird dabei sein, auch die Heidenheimer Siebenbürger Blaskapelle und der Chor von Petersdorf. Dann geht es weiter mit der Unterhaltung: Die bekannte Augsburger Band „Top 40“ sorgt für Stimmung im Saal (Helmut Karlsburger).Liebe Deutschpiener: In diesem Jahr sind es bereits 30 Jahre, seitdem die meisten von uns die alte Heimat verlassen haben. So möchten wir euch herzlich für den 2. bis 12. August zu einem Treffen nach Deutschpien einladen. Wir möchten uns dort, wo wir gespielt haben und konfirmiert wurden, in Erinnerung an unsere Kindheit treffen. Unsere alte Heimat hat unsere Herzen geprägt, aber auch wir haben Spuren in Deutschpien hinterlassen.Die Blaskapelle von Heidenheim spielt jeden Abend vom 3. bis 7. August, und vom 7. bis zum 12. August spielt die Blaskapelle aus Salzburg. Es sind noch Reisen nach Strungari, Insula Rita, geplant, und nach Poarta Raiului mit einer Übernachtung auf dem Șurianu.Anmeldungen zum Treffen bei Familie Lutsch in Deutschpien, Telefon: (0040-788) 385339. Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen.

Rita und Michael Lutsch

Unterwalder Ball in „Lutsch 2000“

Liebe Deutschpiener, liebe Freunde aus dem Unterwald und ganz Siebenbürgen, die HOG Deutschpien lädt zusammen mit Familie Michael und Rita Lutsch zum Unterwalder Ball ein am Donnerstag, den 10. August, 20.00 Uhr, im Gasthaus „Lutsch 2000“ bei Mühlbach. Alle sind bei „Lutsch 2000“ willkommene Gäste. Hier wird alles nach alter Tradition frisch vorbereitet, von Essen über Wein und Getränke. Für musikalische Stimmung sorgt die Band „TOP40“, die des Öfteren beim Heimattag in Dinkelsbühl in der Schranne spielt. Kommt und tanzt, bis die Füße glühen. Bei weiteren Fragen könnt ihr Helmut Karlsburger, Telefon: (01 70) 3 57 58 65, oder Agnetha Paulini, Telefon: (01 52) 22 88 16 19, kontaktieren.

Eure HOG Deutschpien