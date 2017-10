750 Jahre Tobsdorf gefeiert

Im Zuge des 27. Sachsentreffens in Hermannstadt hatte die Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Tobsdorf beschlossen, am 10. August eine kleine Feier in Tobsdorf auszurichten. Vor 750 Jahren, in einer Urkunde vom 3. Juni 1267, wurde Tobsdorf gemeinsam mit Mediasch, Feigendorf und Klosdorf erstmals urkundlich erwähnt. Grund genug, sich im kleinen Heimatort im Weinland zu treffen.

Gut besetzt war die Kirche in Tobsdorf beim Gottesdienst zum 750-jährigen Jubiläum. Foto: Rainer Lehni

Nach den größeren Treffen, die in Tobsdorf bereits mehrmals stattgefunden haben, war die 750-Jahrfeier eher im familiären Rahmen gedacht. Nach anfänglich zögernden Anmeldungen nahmen dann schließlich rund 70 Personen am Treffen in Tobsdorf teil.Eröffnet wurde das Fest mit einem Tag der offenen Kirchenburg. Der Komponist und Organist aus Zeiden, Klaus-Dieter Untch, ließ die Tobsdorfer Orgel nach langer Zeit wieder erklingen. Die vom Anfang des 18. Jahrhunderts stammende historische Orgel ist noch bespielbar, bedarf aber auch einer Sanierung, so dass Untch abwechselnd an der Kirchenorgel und der mitgebrachten elektrischen Orgel verschiedene Musikstücke zu Gehör brachte.Am Nachmittag fand ein festlicher Gottesdienst statt, vermutlich der erste reguläre Gottesdienst für die Tobsdorfer Gemeinde in den letzten zwei Jahrzehnten. Pfarrer Ulf Ziegler, zuständig auch für die Kirchengemeinde Tobsdorf, verstand es, die Herzen der Gottesdienstbesucher zu berühren. Es war ein schöner Anblick, die Tobsdorfer nach vielen Jahren versammelt im altehrwürdigen Gotteshaus zu sehen. Zum Abschluss des Gottesdienstes begrüßte Heike Mai-Lehni, Vorsitzende der Heimatgemeinschaft Tobsdorf, die Anwesenden, darunter Alfred Gökeler, den stellvertretenden Leiter der Regionalgruppe Mediasch und Vorsitzenden der Heimatgemeinschaft Mediasch, und ging in einer kurzen Ansprache auf das 750. Jubiläum von Tobsdorf ein.Bei heißen Temperaturen fanden sich alle Gäste auf dem Pfarrhof ein, wo der gemütliche Teil der Begegnung mit Kaffee, Hanklich und Striezel begann. Für die Kinder war gesorgt, jedes Kind konnte mindestens ein Glitzertattoo am Ende des Tages vorweisen. Dorfbewohner hatten einen großen Topf voll mit gekochtem Mais gespendet. Gegen Abend gab es dann noch eine wohlschmeckende scharfe Tokana direkt aus dem Kessel (Ceaun).Ein schöner und gelungener Tag neigte sich langsam dem Ende zu. Ein herzlicher Dank seitens der Heimatgemeinschaft Tobdorf geht an alle Helferinnen und Helfer aus Tobsdorf und Deutschland sowie an Pfarrer Ulf Ziegler und Klaus-Dieter Untch für die würdige Gestaltung der 750-Jahrfeier von Tobsdorf.

Rainer Lehni