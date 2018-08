Einladung zum 19. Tartlauer Treffen

Zu unserem 19. Tartlauer Treffen laden wir alle Tartlauer und diejenigen, die sich mit Tartlau verbunden fühlen, für Samstag, den 22. September, in die Reichsstadthalle in Rothenburg ob der Tauber ein.

Eingang in die Tartlauer Kirchenburg, Frühjahr 2017. Foto: Richard Tontsch

Saalöffnung ist um 9.30 Uhr, der Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche. Im Anschluss folgen gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank, Musik, Tanz und Gesang. Die Wahl des Vorstands steht diesmal an.Unsere Einladung richtet sich speziell auch an die in Tartlau lebenden Tartlauer. Es wäre uns eine große Freude, euch recht zahlreich in Rothenburg begrüßen zu dürfen. Bei der Buchung von Unterkünften oder Unterbringung bei Bekannten werden wir gerne behilflich sein. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Weitere Informationen auf unserer Homepage www.tartlau.eu.Sprecht euch mit Freunden und Bekannten ab, damit ihr in vertrautem Kreise einen schönen Tag verbringen könnt. Falls größere Gruppen (ab 20 Personen) beisammen sitzen möchten, könnt ihr das im Vorfeld an eines der Vorstandsmitglieder melden. Wir reservieren dann entsprechend für euch. Klassentreffen und Jahrgangstreffen finden guten Anklang.Die gute Beteiligung an den letzten beiden Treffen macht uns zuversichtlich, dass wir erneut viele Besucher verzeichnen können. Wir würden uns sehr darüber freuen!

Der Vorstand der 9. Tartlauer Nachbarschaft