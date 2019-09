Holzmenger feierten 700 Jahre Dorfgemeinschaft

Am 3. und 4. August begrüßte die HOG Holzmengen rund 600 Gäste in der altehrwürdigen Kirchenburg zur 700-Jahr-Feier. Es war ein Wochenende voller Kultur, Gemeinschaft und besonders viel Heimatgefühl. Auch das Wetter spiegelte die Vielfältigkeit der Holzmenger Dorfgemeinschaft wider: Der Himmel wechselte zwischen sonnigem Lachen und vielen Freudentränen.

Die Trachtengruppe Holzmengen trat bei der 700-Jahr-Feier auf. Foto: Sabine Cosor

Über 100 sächsische und rund 50 rumänische Trachtenträger eröffneten am Samstag das Fest mit einem Aufmarsch von der Dorfmitte zur Kirchenburg. Eine wahre Pracht an wertvollen Trachten wurde voller Stolz vorgeführt. Als Ehrengäste waren der Leschkircher Bürgermeister Ionel Vișa (PNL), die stellvertretende Kreisratsvorsitzende Christine Manta-Klemens (DFDR), der Evangelische Bezirksdechant A.B. Hans-Georg Junesch, der rumänisch-orthodoxe Pfarrer von Holzmengen Călin Roajdă und Ilse Welther, Vorsitzende des HOG-Verbandes, eingeladen, die zu Beginn des kulturellen Programms ihre herzlichen Grußworte an die Gäste richteten.Im Anschluss sorgten sächsische und rumänische Volkstänze, eine rumänische komödiantische Szene und die Großauer Blaskapelle für einen stimmungsvollen Nachmittag. Die jüngst gegründete Holzmenger Tanzgruppe feierte ihr Debüt und erfreute die Besucher mit der „Sternpolka“, dem „Nagelschmied“ und dem „Bauernmadl“.Auf dem Markt im Burghof konnten die Besucher viele verschiedene regionale Produkte erstehen und auch für das leibliche Wohl war gesorgt.Am späten Nachmittag fand das Konzert der restaurierten Maetz-Orgel statt, die unter der Mitarbeit der Orgelbauwerkstatt Honigberg, Friedmann Schwarzenberg, Andrea Plödt, Adrian Steger, der Orgelwerkstatt Wegscheider (Dresden/Deutschland) und der Orgelbaufirma Stemmer (Zumikon/Schweiz) wieder instand gesetzt werden konnte.Seinen Abschluss fand der erste Tag mit dem traditionellen „Sachsenball“, bei dem die „Feeling-Band“ bis in die frühen Morgenstunden für beste Stimmung sorgte.Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst von Bezirksdechant Hans-Georg Junesch, der vom neu gegründeten Holzmenger Chor musikalisch mitgestaltet wurde. Gleichzeitig fand die Wiedereinweihung der restaurierten Orgel statt. Die Gemeinde gedachte anschließend im Kirchhof und auf dem Friedhof feierlich der Verstorbenen und Gefallenen. Ein Meer von Blumen wurde auf den Ahnengräbern niedergelegt.Zum gemeinsamen Mittagessen fanden sich die Festgäste im alten Festsaal ein. Dort begeisterte am Nachmittag der Holzmenger Chor mit einer zweiten Einlage. Bei Musik und Tanz wurden alte Freundschaften aufgefrischt und neue geschlossen. Die Holzmenger konnten nicht genug bekommen und feierten auch am zweiten Tag bis spät in die Nacht.Anlässlich der Jubiläumsfeier wurde auch die Kirchenturmuhr restauriert, deren Klang nun wieder in Holzmengen erschallt. Der Uhrmacher Andreas Vogler konnte die Arbeiten unter großem Einsatz pünktlich zum Fest abschließen.Es war ein Fest, das an alte Traditionen anknüpfte und bei vielen die Werte Gemeinschaft und freundschaftliches Zusammenleben wieder ins Bewusstsein gerufen hat. Auch in Zukunft möchten wir an diesen Werten festhalten – es ist unsere HEIMAT, es sind unsere Bräuche und Traditionen, die wir in gemeinschaftlichem Zusammenwirken weiter erhalten und pflegen möchten.

F. u. C. Staufert