HOG Schweischer trauert um Werner Johann Helwig

Die Schweischerer Gemeinschaft trauert um ihren ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Werner Helwig, der nach schwerer Krankheit am 6. Februar 2021 in Bietigheim-Bissingen im Kreise seiner Familie verstarb.

Werner Johann Helwig (1952-2021)

Am 13. November 1952 wurde er in Schweischer geboren. Dort verbrachte er auch seine Kinder- und Jugendzeit. 1974 wanderte er zusammen mit seinen Eltern und seiner Schwester nach Deutschland aus und fand in Bietigheim-Bissingen eine neue Heimat.Werner Helwig war schon dabei, als die Gründung der HOG Schweischer beschlossen wurde. Das war beim 1. Heimattreffen 1981, das noch in kleinem Rahmen im Trachtenverein in Bietigheim-Bissingen stattfand. Mit seiner offenen, den Menschen zugewandten Art und einem ausgeprägten Organisationstalent setzte er sich in den folgenden Jahren für den Zusammenhalt seiner Landsleute ein, organisierte die Heimattreffen in einem zweijährigen Rhythmus mit und pflegte enge Beziehungen zur alten Heimat.Gleich nach dem Umbruch 1990 startete er eine umfangreiche Hilfsaktion für seine Landsleute in Schweischer, begleitete den Transport zusammen mit Horst Helwig und organisierte vor Ort die Verteilung. Mit seiner Hilfsbereitschaft unterstützte er viele Neuankömmlinge vor allem in den Jahren 1990 und 1991 bei der Integration und beriet sie in vielen Fragen. Dass unser Heimatbuch „Licht- und Schattenseiten“, geschrieben von Rose Schmidt, 1992 gedruckt werden konnte, ist auch dem intensiven Einsatz von Werner Helwig zu verdanken.Leider konnte er die Geburt seines ersten Enkels nicht mehr bewusst miterleben, aber als liebevoller Ehemann, Vater und Bruder wird er immer einen Platz in den Herzen seiner Familie haben und auch alle Bekannten und Landsleute werden sich in Dankbarkeit an ihn erinnern. Ruhe in Frieden.

Gerda Meyndt, HOG Schweischer