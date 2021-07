5. Juli 2021

HOG-Regionalgruppe und Kirchenbezirk Mediasch im Gespräch

Rund 40 Teilnehmer zählte die Videokonferenz der Regionalgruppe Mediasch des HOG-Verbandes mit Vertretern der Landeskirche und des Kirchenbezirks Mediasch am 19. Mai. Allein diese unerwartet hohe Zahl an Teilnehmern ist schon ein kleiner Erfolg. Regionalgruppenleiter Alfred Gökeler freute sich sichtlich und konnte eine Reihe von Gästen begrüßen. Seitens der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) waren dies Hauptanwalt Friedrich Gunesch, Bezirksdechant Ulf Ziegler, Projektmanagerin Ioana Velţan, seitens des Mediascher Deutschen Forums Ladislau Ciocan, und aus Deutschland waren die HOG-Verbandsvorsitzende Ilse Welther und ihr Stellvertreter Horst Müller sowie der Bundesvorsitzende und Förderationspräsident Rainer Lehni zugeschaltet.

Text Im Vorfeld der Besprechung konnten die einzelnen Heimatortsgemeinschaften Fragen zusenden, so dass ein zügiger Ablauf mit kompetenten Antworten möglich war. Zu Beginn erläuterte Hauptanwalt Friedrich Gunesch die rechtliche Situation der evangelischen Kirchen und Friedhöfe, wies auf Rechte und Pflichten der HOGs hin und erklärte die Vorteile eines Gemeindeverbandes bzw. die Möglichkeiten einer Zweitmitgliedschaft in der EKR. Dechant Ulf Ziegler berichtete über gelungene und weniger gelungene Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Heimatortsgemeinschaften, Projektmanagerin Ioana Velţan stellte die Möglichkeiten für Baumaßnahmen und Projekte vor. Der rege Austausch zeigte, dass eindeutig Bedarf an einer besseren bzw. guten Kommunikation da ist. Auch wurde angemerkt, dass man von Deutschland aus nicht mit überzogenen Forderungen an den Kirchenbezirk herantreten sollte, da auch hier die personellen Ressourcen begrenzt sind.



In der nächsten Besprechung wird die HOG-Regionalgruppe über die Mitwirkung beim Siebenbürgischen Kultursommer 2022 beraten, wobei man sich eine „Weinlandwoche" mit Veranstaltungen in mehreren Orten des Weinlandes vorstellen kann. RL

