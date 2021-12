Mit vereinten Kräften Kirchenburgen erhalten: Erfolgreicher Arbeitseinsatz im Repser Land

Zwischen Juli und August 2021 führten Mitglieder der Heimatortsgemeinschaften (HOG), freiwillige Helfer und die Rathäuser im Schulterschluss notwendige Arbeiten an den Kirchenburgen im Repser Land durch. In diesem Jahr standen Meeburg, Katzendorf, Draas, Streitfort, Galt und Hamruden im Fokus des freiwilligen Einsatzes der HOG-Regionalgruppe Repser und Fogarascher Land.

Freiwilliger Arbeitseinsatz in der Kirchenburg Galt. Foto: Oskar Grützmacher

Vorausgegangen war eine große Sitzung unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ im Pfarrhof in Hamruden. Ziel ist die Stärkung unserer Beziehungen und das gegenseitige Kennen- lernen mit dem Hauptanwalt der Landeskirche, Friedrich Gunesch, allen Bürgermeistern aus der Repser Region, Lehrern, Schuldirektoren, evangelischen und orthodoxen Pfarrern sowie ortsansässigen Wirtschaftsvertretern. Wir erhoffen uns dadurch eine bessere Vernetzung für eine weitere gute Zusammenarbeit, angefangen von den Schulen bis zu den Bürgermeisterämtern, um unser Kulturerbe gemeinsam zu erhalten.Michael Folberth, Initiator des Arbeitseinsatzes, konnte zusammen mit Freiwilligen aus Deutschland und Rumänien in Meeburg, Katzendorf, Draas, Streitfort, Galt und Hamruden wichtige Arbeiten umsetzen. Zum Auftakt hatte sich der Hamrudener Bürgermeister Doru Sona am Sonntag vor dem Einsatz Zeit genommen, um mit den ehrenamtlichen Helfern die nötigen Arbeitsschritte festzulegen. Das Hamrudener und Katzendorfer Rathaus wollte sich seit Langem einbringen und nun gab es die gute Gelegenheit dazu. Mehrere Anrufe wurden im Vorfeld getätigt und schon konnten wir am Montag darauf mit den Arbeiten beginnen. Die freiwilligen Helfer tauschten mit den Leuten von den Bürgermeisterämtern kaputte Dachziegeln aus, entfernten verwachsene Bäume und Büsche an den Kirchen und Ringmauern und führten Reinigungsarbeiten durch.Unter den Freiwilligen war auch ein Jugendlicher aus Meeburg und Hamruden, der das deutschsprachige Gymnasium in Schäßburg besucht hat. Auf die Frage, was ihn dazu gebracht hat, an dem Einsatz teilzunehmen, sagte der 18-jährige Iancu: „Ich war motiviert von der Idee, zu helfen und Gutes zu tun. Ich habe einige Dinge gelernt, die ich nicht wusste, und möchte den freundlichen Menschen, die ich getroffen habe, für den Teamgeist danken. Es hat mich gefreut zu sehen, dass es schön ausgesehen hat, nachdem wir die Arbeiten durchgeführt haben. Die jungen Menschen sollen an freiwilligen Aktionen teilnehmen, da ihnen das neue Wissen helfen wird. Ich würde definitiv in Zukunft an solchen Aktionen wieder teilnehmen.“Nach getaner Arbeit gab es am Abend viele interessante Gespräche. Frieder Schuller war unser Gast und vermittelte den Teilnehmern emotionsgeladen Sequenzen aus der Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Am letzten Abend fand im Hamrudener Pfarrhaus eine anregende Diskussion zwischen Kirchenvertretern, Bürgermeister und Helfern statt. In gemütlicher Runde und bei leckerem Essen der Familie Marton, die das Hamrudener Pfarrhaus bewirtschaftet, wurden Kontakte geknüpft und als Fazit waren sich alle Teilnehmer einig, dass es wichtig ist, gemeinsam für das kulturelle Erbe einzutreten.Das ehrenamtliche Projekt „Erhaltung Kulturerbe Kirchenburgen in Siebenbürgen“ im Repser und Fogarascher Land wird jährlich durchgeführt. Du bist herzlich willkommen mitzuhelfen. Kontaktpersonen: Michael Folberth, E-Mail: Kundendienstmf@ gmail.com, Horst Bretz, E-Mail: horst_ bretz [ät] gmx.de, Andrea Krempels, E-Mail: ajkrempels [ät] yahoo.de.Den Arbeitseinsatz haben wir in einem kurzen Film auf YouTube unter https://youtu.be/M8T-lS7vNLQ dokumentiert.

Michael Folberth, Horst Bretz