7. Januar 2022

HOG Deutsch-Zepling: Weihnachtsspaziergang mit besonderem Flair

Der Derchinger Wald bei Friedberg mit seiner wunderschönen Weihnachtkrippe war der ideale Ersatz für eine geplante Weihnachtsfeier der Tanzgruppen der HOG Deutsch-Zepling. Am vierten Adventssonntag, dem 19. Dezember, trafen sich die Kinder der Tanzgruppe mit Eltern und Geschwistern am Vormittag am Parkplatz bei Minusgraden und genossen die Weihnachtsatmosphäre schon beim Aufstieg zur Krippe.

Die Kinder nach der Bescherung vor der Weihnachtskrippe, links außen Gruppenleiterin Sarah Dengel und rechts außen Samara Modjesch, Mitglied der Jugendtanzgruppe Deutsch-Zepling. Mit Liedern wie „O Tannenbaum“, „Kling Glöckchen“ und „Alle Jahre wieder“ brachten wir uns in Stimmung, wobei andere Besucher stehen blieben und mitsangen. Als Dank für ihren Fleiß unter besonderen Bedingungen und für die wunderbare Gemeinschaft, die man zusammen erleben durfte, erhielten die Kinder als Bescherung eine Tasse mit Gruppenbild und Süßigkeiten. Nach zweistündigem Beisammensein und anschließender Wanderung trennte man sich mit großer Hoffnung auf das Jahr 2022.



Die Jugend der HOG Zepling traf sich am Sonntag, dem 2. Januar, im Freien zu einem Waldspaziergang, diesmal bei Plusgraden. Auch die Jugendlichen erhielten ein Dankeschön und alle freuten sich auf das Wiedersehen. Danke sagen und Nächstenliebe vermitteln sollten in der Pandemiezeit nicht zu kurz kommen. Unser herzlicher Dank geht hiermit an den Vorstand der HOG Deutsch-Zepling für die Unterstützung in den letzten Jahren. Wir wünschen allen ein gesundes, friedliches und gesegnetes Neue Jahr. Rosemarie Schwarz

Schlagwörter: Deutsch-Zepling, Weihnachtsfeier, Tanzgruppe

