Mittlerweile ist es normal, dass sich die Vertreterinnen und Vertreter der Heimatortsgemeinschaften der Regionalgruppe Mediasch und Umgebung regelmäßig im Online-Modus treffen. Der Vorteil ist, kurzfristig an einem Wochentag abends in einer Videokonferenz zusammenzukommen, wobei die langen Fahrzeiten entfallen und auch die Reisekosten gerade in Zeiten von teuren Spritkosten gespart werden.

Die HOG-Regionalgruppe Mediasch und Umland tagte am 9. März wieder online. Bildschirmfoto: Rainer Lehni

Mit knapp 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 14 Heimatortsgemeinschaften war auch die zweite Videokonferenz in diesem Jahr am 9. März gut besucht. Regionalgruppenleiter Alfred Gökeler konnte diesmal Pfarrerin Hildegard Servatius-Depner und den stellvertretenden Bezirksdechanten Ulf Ziegler vom Mediascher Kirchenbezirk begrüßen.Hauptthema war wieder die Planung des Siebenbürgischen Kultursommers 2022: In dessen Rahmen wird vom 31. Juli bis 7. August eine Weinlandwoche geboten. Dabei wird es täglich in einem anderen Ort Veranstaltungen unterschiedlichen Charakters geben. Den Anfang wird Mediasch am 31. Juli und 1. August machen, die Details werden noch festgelegt. Folgende Beiträge der Heimatortsgemeinschaften stehen schon fest: Schlatt (Singen unter der Kirchenlinde am 2. August), Baaßen (Siebenbürger Brunch am 3. August), Reichesdorf (u.a. Gottesdienst auf dem Friedhof am 4. August), Mardisch (Kronenfest am 5. August), Wurmloch (Tag des offenen UNESCO-Weltkulturerbes am 6. August) und Kirtsch (700-Jahrfeier am 7. August). Das detaillierte Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.Des Weiteren wurde die Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen im Kirchenbezirk Mediasch thematisiert. Der Diakonieverein Mediasch ist seit vielen Jahren sozial engagiert und betreibt das Altenheim Hetzeldorf und Essen auf Rädern. Zudem besucht eine Diakoniebeauftragte die hilfsbedürftigen Menschen in den Dörfern des Bezirks und betreut sie medizinisch, was in der Pandemiezeit allerdings sehr schwierig war.Aus der Gruppe kam die Frage auf, ob man zum Trachtenzug beim Heimattag in Dinkelsbühl eine Trachtengruppe der Regionalgruppe Mediasch aufstellt, da aus mehreren Ortschaften nur wenige Trachtenträger teilnehmen. Diese Möglichkeit wird bis zur nächsten Besprechung mit den Organisatoren geklärt. Es würde uns sehr freuen, wenn sich zusätzliche Teilnehmer melden. Die nächste Online-Tagung der Regionalgruppe Mediasch und Umgebung ist für den 27. April geplant.

Rainer Lehni