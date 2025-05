Dieses Buch tanzt aus der Reihe: „Der Medwescher Tramiter“

Vor 100 bis 150 Jahren, als die Menschen eine mediale Überschwemmung, wie wir sie heute erleben, noch nicht kannten, war auch in Siebenbürgen das gereimte Wort, gesprochen und manchmal auch gedruckt, ein probates Mittel, um heitere Stimmung zu verbreiten. Am Sitttag der Nachbarschaften, bei musikalisch-poetischen Juxabenden der Vereine oder auch bei kulturellen Darbietungen in den Gymnasien war es üblich, meist längere in unserer siebenbürgisch-sächsischen Mundart verfasste Gedichte vorzutragen. Das traf auch auf die als „Fleosemaocher“ gerne etwas bespöttelten Mediascher zu, die sich allerdings auch rühmen dürfen, dass Gustav Schuster Dutz, einer der beliebtesten sächsischen Autoren, ein Sohn der Stadt an der Kokel war.

In dieser Tradition bewegte sich Günther Schuster, als er im Mai 2005 die erste Ausgabe des Medwescher Tramiter veröffentlichte. Zusammen mit Wolfgang Untch, der das Blatt mit seinen tiefgründigen Karikaturen bereichert, wurden in den letzten 20 Jahren alljährlich zwei Ausgaben dieser vollständig in unserer Mundart verfassten Publikation zusammen mit der Hauspostille der Heimatgemeinschaft Mediasch, dem Mediascher Infoblatt, veröffentlicht.Zu diesem Jubiläum legt die Heimatgemeinschaft (HG) Mediasch nun einen Sammelband vor, in dem ein geneigter Leser das Beste an Texten und Bildern aus dem Medwescher Tramiter, chronologisch geordnet, wie in einem Film vor seinem inneren Auge vorbeiziehen lassen kann. Die Herausgeber Ingrid Fillinger, Günther Schuster und Wolfgang Untch verstehen dieses Buch als eine Hommage an und ein lebendiges Denkmal für unsere als gefährdet eingestufte siebenbürgisch-sächsischen Mundart, eine so vielseitig ausgeprägte Mundart, vervollkommnet in Jahrhunderten weit weg von ihrem deutschen Mutterland in dem Land jenseits der Wälder, in Transsilvanien oder, wie wir Siebenbürger Sachsen es nennen, „Siweberjen“.Auf 432 Seiten enthält das Buch eine Auswahl von über 500 Texten, Gedichten und Karikaturen, alle in unserer Mundart verfasst. Viele bekannte Mundartdichter sind im Buch vertreten, von Schuster Dutz über Paul Rampelt, Karl und Wilfried Römer bis zu Günther Schuster und Ingrid Fillinger. Die meisten der 40 Autoren sind Mediascher oder haben einen Bezug zur Stadt an der Kokel.Dieses besondere Werk spricht nicht nur jene Leser an, die eine Beziehung zu Mediasch haben, sondern auch all jene, die unsere Mundart lieben und pflegen und sie als Ausdruck von Lebensgefühl, Vielfalt und Identität wertschätzen. Wer die unverwechselbare Handschrift des sächsischen Humors liebt, wird schnell fündig, denn hier lauern hinter jeder Seite die bittere Weisheit, die nackte Wahrheit und auch der zeitkritische Wahnsinn verpackt in feinster urkomischer Satire. Auch Anregungen zum Nachdenken und Reflektieren finden ihren Platz im Buch, wenn der Schalk mal nicht so tief im Nacken der Welt sitzt. Die Freude an unserer Sprache in Wort und Bild entwickelt sich aus den zahlreichen Karikaturen, die alle aus der Feder von Wolfgang Untch stammen, der auch viele Texte und Gedichte mit Zeichnungen untermalt hat.Das Buch „Medwescher Tramiter“, im Format 24×24 cm, fester Einband (Hardcover), 432 Seiten, mit über 200 Karikaturen und Zeichnungen, erschienen im Eigenverlag der HG Mediasch 2025, ISBN: 978-3-00-079613-5, ist für 30 Euro zuzüglich Versandgebühren erhältlich. Bestellungen bitte unter buecher[ät]mediasch.de oder per Telefon: (01 62) 9 86 28 68. Übrigens werden wir beim Heimattag 2025 mit einem Büchertisch präsent sein, wo außer diesem neuesten Buch auch andere Publikationen der HG Mediasch erstanden werden können. Wir freuen uns, Sie im Evangelischen Gemeindehaus St. Paul, Nördlinger Straße 2, in Dinkelsbühl zu begrüßen, wo am Pfingstsonntagnachmittag eine Signierstunde mit den Autoren stattfinden wird.

hd