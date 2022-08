Buch über Schönberg: „Was du ererbt von deinen Vätern …“

Mit diesem Wort von J. W. v. Goethe als Titel geht Pfarrer Erwin Köber in seinem Buch Fragen nach, die nicht nur seine Schönberger Landsleute als direkte Adressaten, sondern auch viele andere aus der Heimat Siebenbürgen ausgewanderte Landsleute interessieren dürften.

Haben Siebenbürger Sachsen durch ihre Auswanderung das Land und den Ort ihrer Ahnen verloren? Sind sie dadurch auch deren materiellem und immateriellem Erbe verlustig geworden? Sind ausgewanderte Landsleute fern ihrer angestammten Heimat berechtigt, sich noch als Träger des Erbes ihrer Geschichte und Ahnen zu sehen? Wenn ja, nützt es ihnen oder ist es zur Last geworden, wie Goethe es in der Fortsetzung seines oben erwähnten Wortes formuliert? Ist ihre Geschichte mit ihrer Auswanderung beendet oder findet sie noch ihren Fortgang?Mit Blicken in die Geschichte seines siebenbürgischen Geburtsortes Schönberg und seiner einstigen sächsischen Gemeinschaften entdeckt der Autor deren Erbe in beiderlei Gestalt, wie oben benannt, auch für und bei ihren nachfolgenden Generationen. Blicke auf besondere Lebenswege und Leistungen der Dorfgemeinschaft sowie einzelner seiner Landsleute aus Vergangenheit und Gegenwart bestätigen seine Antworten im Buch bezüglich der gestellten Fragen.Was in diesem Fall für Schönberg gilt, dürfte auch für viele andere siebenbürgisch-sächsische Orte und ihre ausgewanderten Landsleute teilweise Gültigkeit haben. Das Buch kann ihnen eine Hilfe zur besseren Erkenntnis des Erbes ihrer eigenen Ahnen, seiner Nachhaltigkeit im Leben nachfolgender Generationen und dem Umgang damit sein. Interessierte Leser/innen des Buches können sich an den Autor, Telefon: (0 62 54) 95 93 18, wenden.

Dipl.-Ing. Michael Schneider