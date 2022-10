Reich gesegnetes Malmkroger Treffen

Bei strahlend blauem Himmel feierten wir am 2. Juli 2022 in Schwabach bei Nürnberg mit ca. 380 Personen unser 18. Treffen der HOG Malmkrog. Der festlich geschmückte Markgrafensaal war ab 10.00 Uhr geöffnet. Mit großer Freude des Wiedersehens begrüßte der Vorstand die eintretenden Gäste und reichte zum Empfang Nussstriezel und Getränke.

Trachtenträger beim Malmkroger Treffen in Schwabach. Foto: Ewald Schneider

Musikalisch eingeleitet wurde der Festgottesdienst um 11.00 Uhr von den Geschwistern Andrea, Judith und Wolfgang Krafft mit dem Lied „Herr, ich komme zu dir“. Der Gottesdienst wurde geleitet von Pfarrer Werner Konnerth und begleitet an der Orgel von Wolfgang Krafft. Nach dem Grußwort wurde zunächst unserer 61 Verstorbenen der letzten vier Jahre gedacht. Während der Vorstandsvorsitzende Jürgen Nikolaus die Namen der Verstorbenen nannte, zündete Adele Gärtner für jeden eine mit Namen beschriftete Kerze an. Zum Trost für die Trauernden sang der Chor das Lied „Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt“. Pfarrer Konnerth, der kurz vor dem Treffen unseren Heimatort besucht hatte, sprach mit großer Begeisterung über Malmkrog. Ein „schönes Kleinod“ nannte er unsere altehrwürdige und schön gepflegte Kirche mit den gut erhaltenen Fresken und erinnerte an unsere heimatlichen Wurzeln. Auch ein herzliches Grußwort an uns Malmkroger von der Malmkroger Pfarrerin Angelika Beer wurde von ihm vorgelesen. Hoffnungsvolle Gedanken der Zuversicht und der Ermutigung sprach er über das Gleichnis vom verlorenen Sohn, dem Predigttext aus Lukas 15,11-32. Die 28 Chorsänger/innen brachten Trost, Zuspruch, Lobpreis und Gebet mit zwei weiteren Liedern zum Ausdruck: „Großer Gott, wir loben Dich“ und „Ich bete an die Macht der Liebe“. Wir danken herzlich unserem jungen talentierten Organisten Wolfgang Krafft, allen fröhlichen Chorsänger/innen unter der Leitung von Andreas Krafft, die in großer Treue und mit viel Herzblut und Hingabe zur Ehre Gottes diesen Dienst schon viele Jahre tun, den Sängerinnen Andrea und Judith Krafft, die mit ihren klangvollen Stimmen und erfrischenden Liedern wie „O happy Day“ den Gottesdienst beendeten, sowie allen anderen fleißigen Helfer/innen im Hintergrund! 42 Trachtenträger/innen, die jüngsten Maximilian Hinz (sieben Monate) und Annalena Hinz (drei Jahre alt), waren in unserer prächtigen Tracht zum Treffen erschienen – eine Augenweide für alle Anwesenden.Ein weiterer Höhepunkt des Treffens waren kulturelle Beiträge. Zum einen der wunderschöne Trachtenaufmarsch auf Initiative von Alexandra Hinz, geborene Nikolaus, begleitet von Jubelrufen und tosendem Applaus mit Marschmusik, gespielt von Andreas, Wolfgang und Samuel Krafft und Marco Dick, und zum anderen das fröhliche Singen des Liedes „Wahre Freundschaft“ und des Siebenbürgen-Lieds. Vorsitzender Jürgen Nikolaus hielt eine rührende und tiefsinnige Ansprache. In seiner Rede kam ein großer Dank an Gott zum Ausdruck, der so ein Treffen nach der schweren Corona-Pandemie wieder ermöglichte. Er rief dazu auf, unsere sächsischen Wurzeln, die uns heute noch prägen, zu feiern und gute Begegnungen zu haben, „auf das Leben anzustoßen, denn es ist lebenswert“. Herzlich dankte er allen Bäckerinnen für das leckere und sehr reichliche Gebäck. Es folgte ein zweiter kultureller Beitrag. Ein schöner Anblick für das Auge und ein Wohlklang für das Ohr war der Auftritt der Nürnberger Tanzgruppe, darunter zwei Malmkroger Mädels, Alexandra Hinz, geborene Nikolaus, und Andrea Feck, was uns sehr freut, unter der Gruppenleitung von Annekatrin Streifert und der tänzerischen Leitung von Roswitha Bartel. Ab 19.00 Uhr hatte die junge Böblinger-Combo-Band (Tim Schmidt, Marco Dick, Jan Elst, Samuel Krafft, Wolfgang Krafft) mit ihrem ersten offiziellen Auftritt eine sehr gelungene Premiere und lockte viele Tänzer/innen auf die Tanzfläche. Bei guter Stimmung feierte man bis spät nach Mitternacht, um dann müde, jedoch dankbar und erfüllt von Freude und Glück wieder den Heimweg anzutreten.Alle Interessierten weisen wir auf die Internetseite Genealogie der Siebenbürger Sachsen www.vgss.de hin. Der Verein für Genealogie der Siebenbürger Sachsen e.V. Augsburg, kurz VGSS, fördert die Pflege des siebenbürgisch-sächsischen Familien-, Sippen- und Kulturguts. Danke an Helga Weber, geborene Wolff, für ihr Engagement für unseren Heimatort.Die Vorstandsmitglieder Jürgen Nikolaus, Adele Gärtner, Andreas Baak, Artur Krafft und Matthias Timar haben das Treffen mit viel Elan und großem Engagement bestens organisiert. Ein Dankeschön sagen wir auch allen fleißigen Helfer/innen rund um den Vorstand, die zum Gelingen beigetragen haben, und auch den Hobbyfotografen Ewald Schneider und Fabian Gross für die wunderschönen Fotos und Videos. Der größte Dank aber gilt Gott, unserem himmlischen Vater. Denn mit seiner Hilfe und durch seine Gnade wurde auch dieses Treffen eine rundum gesegnete und gelungene Veranstaltung.Die enge Verbundenheit zu unseren Wurzeln in der alten Heimat machte diesen Tag zu einem besonders schönen Fest. Wir freuen uns bereits auf das 19. Treffen in Schwabach 2024 und wünschen allen bis dahin alles Gute und Gottes reichen Segen! Gott erhalte uns alle in seiner Gnade!

Adele Gärtner, A. Krafft