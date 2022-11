Tartlauer Ortschronik beim Treffen in Rothenburg o.T. präsentiert

Das Vorhaben, die bedeutendsten Aspekte des kirchlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens der sächsischen Tartlauer in einem Werk zu bündeln, wurde von der Heimatortsgemeinschaft der Tartlauer in der Bundesrepublik Deutschland, der „9. Tartlauer Nachbarschaft“, wiederholt aufgegriffen. 2016 wurde eine Arbeitsgruppe von sieben Hobbyautoren (Heidrun Batschi, Werner Bruss, Volkmar Kirres, Hannelore Schuster, Diethild Tontsch, Georg Tontsch und Dr. Ionela Zaharia-Schintler) mit der Umsetzung beauftragt.

Vorder- und Rückseite der Tartlauer Chronik, gestaltet von Kraus PrePrint in Landsberg

Dieses Herzensprojekt aller Tartlauer wurde erfolgreich zum Abschluss gebracht: Die Ortschronik „TARTLAU – Die sächsische Gemeinde im äußersten Südosten Siebenbürgens“ wurde kürzlich fertiggestellt und konnte beim 20. Tartlauer Treffen am 15. Oktober 2022 in Rothenburg ob der Tauber präsentiert werden (siehe Bericht weiter unten).Der Historiker Dr. Harald Roth schreibt im Vorwort, dass für die Ortschronik „dem Redaktionsteam großer Dank auszusprechen [ist], denn diese Arbeit kommt nicht nur den Tartlauern selbst und den Burzenländern zugute, sondern der landeskundlichen Forschung überhaupt, die nun aus diesem reichen Fundus zu vielfältigsten Fragestellungen und auch siebenbürgenweit vergleichend wird schöpfen können“.Volkmar Kirres gibt den Lesern im Geleitwort mit auf den Weg: „Der älteren Generation soll dieses Buch als Nachschlagewerk dienen und eine Gelegenheit bieten, ihre Kenntnisse und Erinnerungen aufzufrischen. Der wissbegierigen Jugend mit Tartlauer Wurzeln soll es eine Hilfe sein, sich mit ihrer Identität und der Vergangenheit ihrer Vorfahren auseinanderzusetzen. Uns allen soll es helfen, weiterhin mit einem unsichtbaren Band überall in der Welt verbunden zu bleiben. Wenn auch Historiker für unsere Erkenntnisse Verwendung finden, dann ist es für uns als Autoren eine Genugtuung.“Herausgeber der neuen Ortschronik ist die 9. Tartlauer Nachbarschaft. Hergestellt wurde es mit tatkräftiger Unterstützung und großzügigen Spenden vieler Mitglieder der 9. Tartlauer Nachbarschaft. Gefördert wurde es durch das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg. Das Buch, ISBN 978-3-00-073293-5, ist mit einem Hardcover-Umschlag versehen und umfasst 572 Seiten im DIN A4-Format, 1117 Abbildungen, 68 Tabellen, 441 Fußnoten und 347 Querverweise.Das Buch kann per Banküberweisung auf das Konto 9. Tartlauer Nachbarschaft, IBAN: DE64 6025 0010 0015 1154 85, SWIFT-BIC: SOLADES1WBN, Kreissparkasse Waiblingen, bestellt werden. Bitte als Verwendungszweck den Namen und die Adresse des Bestellers sowie „Chronik Tartlau“ angeben. Betrag: 60 Euro (Herstellungskosten und Versandkostenpauschale). Der Versand des Buches erfolgt zeitnah nach Eingang der Überweisung.Die Chronik kann auch bestellt werden bei: Volkmar Kirres, Ingeborg-Bachmann-Weg 1/1, 71101 Schönaich, Telefon: (0152) 08872651, E-Mail: volkmar.kirres [ät] kirres.com.Wer Interesse an der Geschichte und an den gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen der traditionsbewussten Siebenbürger Sachsen aus Tartlau und dem Burzenland hat, der wird in unserer Chronik eine Fülle an einschlägigen Informationen finden. Das Buch eignet sich außerdem hervorragend als Geschenk zu diversen Anlässen (Weihnachten, Geburtstag usw.).

Hermann Junesch, Volkmar Kirres

20. Tartlauer Treffen – Erwartungen übertroffen

Der neue Vorstand und die Kassenprüfer der 9. Tartlauer Nachbarschaft, von links: Hans-Georg Göbbel (Archivar), Hansgeorg Rosenauer (Internetreferent), Siegfried Binder (Kassenprüfer), Marc Trein (Beisitzer), Liane Teck (Pressereferentin), Dietmar Göbbel (Kassenprüfer), Ute Gietmann (Mitgliederverwaltung), Günter Foof (Beisitzer), Ingrid Hergetz (Schriftführerin), Hermann Junesch (Nachbarvater), Christa Türk (Kassenwartin) und Harald Schmidt (Kulturreferent), nicht auf dem Bild: Heidrun Haydo (Beisitzerin). Foto: Sascha Schwenker

Die 9. Tartlauer Nachbarschaft feierte am 15. Oktober, nach vier Jahren, ihr lang erwartetes 20. Tartlauer Treffen in der Reichsstadthalle in Rothenburg ob der Tauber. Der Zauber der Stadt zieht uns Tartlauer immer wieder in ihren Bann. Die Stadtmauern, die altertümlichen Häuser und die Heilig-Geist-Kirche wecken Erinnerungen an unsere alte Heimat, an Tartlau.Nachdem das Tartlauer Treffen im Jahr 2020 verschoben werden musste, hatten wir nun viele Jubiläen zu feiern: 40 Jahre seit der Gründung der 9. Tartlauer Nachbarschaft, die 80. Ausgabe des Heimatboten Das Tartlauer Wort, das 20. Tartlauer Treffen und die zehnjährige Mitarbeit an der Genealogie der Siebenbürger Sachsen. Rolf Batschi machte es möglich, dass diese ab jetzt unter https://vgss.de/genealogie-datenbank/online verfügbar ist.Bereits am Tag vor dem Fest fanden sich viele fleißige Helfer ein, um die Reichsstadthalle liebevoll mit Fahnen, Bildern, Bannern, einer Miniatur der Tartlauer Kirchenburg, Trachtenpuppen, siebenbürgisch-sächsischen Krügen, Tellern sowie Stickereien und gewebten Tischdecken zu dekorieren.In den Morgenstunden des Festtags wurden wir von einem heftigen Regenschauer überrascht, der uns das Gefühl gab, die Feier könnte sprichwörtlich „ins Wasser fallen“. Die Freude war sehr groß, als trotz schlechten Wetters rund 200 Tartlauerinnen und Tartlauer sich nicht scheuten, den Weg nach Rothenburg auf sich zu nehmen, um sich endlich wieder zu sehen.Die Glocken der Heilig-Geist-Kirche erklangen und luden uns zum Gottesdienst ein, der von Dekan Günther Klöss-Schuster gehalten wurde. Die rührende Ehrung der verstorbenen Mitglieder wurde vom Tartlauer Chor unter der Leitung von Effi Kaufmes musikalisch umrahmt. Die Totenehrung war in diesem Jahr besonders emotional. Ingrid Hergetz und Hermann Junesch verlasen die Namen von achtzig Verstorbenen, für die symbolisch eine große Kerze entzündet wurde. Während der anschließenden Kranzniederlegung spielten vier Bläser, geleitet von Klaus Knorr, das Lied „Ich hatt‘ einen Kameraden“. Die gesammelten Spenden aus der Kollekte gingen zum Teil an die Kirche in Rothenburg ob der Tauber und zum Teil an das einzige Kinderhospiz in Rumänien, das in Hermannstadt nur mithilfe von Spenden vor allem aus Deutschland bestehen kann, weil keine Unterstützung vom rumänischen Staat erfolgt.Nach dem Gottesdienst wurde das Tartlauer Treffen im Saal mit einer Ansprache von Nachbarvater Volkmar Kirres feierlich eröffnet. An den schön gedeckten Tischen mit blau-roter Dekoration fanden sich die Gäste zum Mittagessen ein. Im Anschluss folgten die Ansprachen des Rothenburger Bürgermeisters Dieter Kölle und des Vorsitzenden der Regionalgruppe Burzenland, Manfred Binder. Sie hießen uns herzlich willkommen und wünschten eine gute Unterhaltung.In der anschließenden Mitgliederversammlung fanden die Vorstandswahlen statt. Der neu gewählte Vorstand wurde durch ein Ständchen des Tartlauer Chors in seinem Amt willkommen geheißen.Der kulturelle Nachmittag wurde musikalisch von der Siebenbürger Blaskapelle Böblingen e.V. unter der Leitung von Dieter Tartler mitgestaltet. Ein weiterer Höhepunkt war die Gesangsdarbietung der Schwestern Jessica und Melanie Lutsch, die mit ihren schönen Stimmen die Gäste begeisterten. Harald Schmidt ließ Aufnahmen des ehemaligen Tartlauer Männerquartetts unter der Leitung von Hans Bruss, alias Muerks, das in der Vergangenheit die Tartlauer Kulturlandschaft mitgeprägt hat, erklingen. Wehmütig und voller Anerkennung lauschten wir den alten siebenbürgisch-sächsischen Liedern, die so nicht mehr erklingen werden … Am späten Nachmittag wurde die frisch gedruckte Tartlauer Chronik präsentiert und an viele Tartlauer verkauft. Mit Freude konnten der Vorstand und die Autoren beobachten, dass das Interesse sehr groß war.Nach dem Abendessen folgte gute Unterhaltung mit dem Duo WeR (Wolfgang Steiner und Reinhardt Helwig) bis zu später Stunde. Es wurde eifrig getanzt und gefeiert. Das 20. Tartlauer Treffen endete gegen drei Uhr morgens. Es war ein gelungenes Fest, das alle Erwartungen übertroffen hat. Der Vorstand bedankt sich bei allen, die an der Organisation unseres Treffens mitgewirkt haben, für die tatkräftige Unterstützung.

Hermann Junesch