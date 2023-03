15. Großes Mediascher Treffen in Dinkelsbühl

Endlich ist es wieder so weit! Nachdem das für letztes Jahr geplante Treffen durch die Covid-19-Pandemie abgesagt werden musste, lädt die Heimatgemeinschaft Mediasch ihre Mitglieder, alle Mediascher und Freunde unserer Stadt für den 9.-11. Juni 2023 wieder nach Dinkelsbühl ein.

Einladung zum Mediascher Treffen. Gestaltung: Ingrid Fillinger

Beginn ist wie gewohnt am Freitagnachmittag im großen Saal der Schranne und anschließender Totenehrung an der Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen. Danach geht es mit dem gemütlichen Beisammensein in der Schranne weiter, wobei wir uns auf eine Darbietung des Ensembles „Zakuska“ unseres Landsmanns Daniel Kartmann aus Stuttgart freuen dürfen.Das Treffen haben wir unter das Motto „Gemeinschaft – unser höchstes Gut?!“ gestellt. Gemeinschaft wollen wir auch in der Festversammlung am Samstag ab 9 Uhr feiern, für die wir Klaus Servatius als Festredner gewonnen haben. Bei dieser Gelegenheit ehren wir auch den beliebten Musikpädagogen und Komponisten Ernst Irtel aus Anlass seines 20-jährigen Todestages. Unser Gast Walter Hutter wird einige Kompositionen von Irtel vorstellen. Von 14.30 bis 16.00 Uhr findet die Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstands statt, zu der wir im Dezemberheft des Mediascher Infoblatts satzungsgemäß eingeladen haben. Am Nachmittag freuen wir uns über eine Darbietung des „Oktetts“ und eine virtuelle Reise, auf der wir den Mediascher Freizeitsportler und Fotografen Feri Teglas durch das Mediascher Umland bis hin in die Welt der Karpaten und besonders in die Valea Doamnei begleiten wollen. Der Abend gehört dann wieder den fröhlichen Begegnungen, Gesprächen, der Musik und dem Tanz. Dazu wird im Großen Saal der Schranne die „Harmony Band“ aufspielen und hoffentlich für jeden Geschmack etwas dabei haben.Am Sonntag feiern wir ab 10.00 Uhr den Gottesdienst zusammen mit der evangelischen Gemeinde Dinkelsbühl diesmal im Grünen. Der Gottesdienst wird im Pavillon im Stadtpark gefeiert, den man über das Rothenburger Tor links außerhalb der Stadtmauer erreicht. Danach hoffen wir, dass sich möglichst viele Besucher noch einmal vor der Schranne einfinden, um bei Mici, Holzfleisch und Bier sowie zünftiger Blasmusik das Fest weiter zu genießen und ausklingen zu lassen.Wohlan denn, auf nach Dinkelsbühl! Kommt in großer Zahl, zeigt, dass die Gemeinschaft der Mediascher einen starken Zusammenhalt hat und lasst uns unser Fest in froher Stimmung und mit einem zuversichtlichen Blick nach vorne feiern!

hd