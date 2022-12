Weihnachtsgruß des HOG-Verbands 2022

Liebe Landsleute, ein bewegtes Jahr neigt sich dem Ende zu, und wieder dürfen wir, der Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. (HOG-Verband), zurückblicken und vorausschauen.

„Angenehme Feiertage, Nachbarin!“ „Schönen Dank, Euch auch so! Und ein gutes Neues Jahr!“ Zeichnung: Oliver Roth

Spätestens seit dem Frühjahr haben wir festgestellt, dass mit ausklingender Pandemie das für uns Siebenbürger Sachsen so typische Bedürfnis nach Zusammenkunft in der Gemeinschaft neu belebt wurde. Zahllose Treffen, Feiern, Freizeiten, Arbeitseinsätze, in Deutschland und in der Heimat Siebenbürgen waren nicht selten auch der schwungvolle Ersatz für in den Vorjahren ausgefallene oder mit großem Bedauern abgesagte Veranstaltungen dieser Art. Der dezentral an vielen Orten organisierte Siebenbürgische Kultursommer war für uns ein Anlass, die Heimat zu besuchen, gemeinsam mit den dort Verbliebenen das Umfeld festlich zu gestalten, Nachbarn und Freunde zu treffen und zu zeigen, was wir können.Wen wundert es, dass bei solchen Gelegenheiten die Gespräche häufig um die Frage kreisten: Weißt du noch, …? An diese „gute, alte Zeit“ soll uns auch das Bild von Oli Roth erinnern. Wenn der Nachbar, der den frisch geschlagenen Weihnachtsbaum aus dem Gemeinschaftswald holte, mit der Nachbarin am Hoftor die für diese Zeit so typischen Grüße austauschte. Gewohnheit, Tradition, gegenseitiger Respekt – alles Kennzeichen einer intakten Gemeinschaft, deren Erhalt uns am Herzen liegt.Auch bei unserer Fachtagung Ende Oktober im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen war zu spüren, wie sehr die Teilnehmer das Beisammensein genossen haben. Dass wir nebenbei unser Jubiläum „25 Jahre HOG-Verband“ feiern durften, war bestimmt ein weiterer positiver Impuls zur Pflege der Gemeinschaft. Eine geradezu überwältigende Resonanz erfuhr unser Aufruf „Tue Gutes und rede darüber!“, womit wir die HOGs aufgerufen hatten, über ihre Aktivitäten insbesondere in der Heimat Siebenbürgen zu berichten. Wir sind überzeugt, dass viele Teilnehmer Impulse und Ideen mitgenommen haben, die sie auch in ihrer Gemeinde umsetzen werden.Dieses Voneinander-Lernen wollen wir in unserer Fachtagung im kommenden Jahr noch mehr in den Mittelpunkt rücken. Bitte merken Sie sich den Termin schon vor:im Heiligenhof.Bestimmt werden auch im kommenden Jahr viele Treffen unserer HOGs stattfinden. Alle Termine, die uns rechtzeitig gemeldet werden, finden Sie auf unserer Homepage www.hog-verband.de/events Zwei Vorgänge, die uns in diesem Jahr 2022 beschäftigt haben, dürfen wir beim Jahresrückblick nicht vergessen – die imperialistische Aggression Russlands und den daraus entstandenen Krieg in der Ukraine sowie die ungewohnt starke wirtschaftliche Rezession und Teuerung der letzten Monate. Es gehört zweifellos zu den sehr häufig geäußerten Hoffnungen und Wünschen für das kommende Jahr, dass diese belastenden Vorgänge ausklingen und aufhören mögen.Liebe Landsleute, den Wunsch für eine angenehme, frohe Weihnachtszeit in der Gemeinschaft mit Familie, Freunden, Nachbarn verbinden wir mit der Aufforderung, dass wir alle voller Hoffnung und Zuversicht in ein neues Jahr 2023 schauen sollten, denn es liegt in nicht geringem Maße an uns, die Zukunft positiv zu gestalten. Wir freuen uns schon jetzt auf baldige neue Treffen in der Gemeinschaft und rufen euch bis dahin zu: Bleiwt gesangd uch monter! Seid herzlichst gegrüßt vom

Vorstand eures HOG-Verbands