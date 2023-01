2. Januar 2023

Einladung zum Burzenländer Fasching 2023 in Neustadt

Drei Jahre nach dem ersten Burzenländer Fasching veranstaltet das Demokratische Forum der Deutschen im Kreis Kronstadt am Samstag, dem 11. Februar 2023, wieder einen Faschingsball in Neustadt. Eingeladen sind nicht nur die heute im Burzenland lebenden Sachsen, sondern auch jene die in Deutschland wohnen.

Caroline Fernolend, Manfred Binder und Manfred Copony (von rechts) heißen die Gäste zum ersten Burzenländer Fasching am 22. Februar 2022 in Neustadt willkommen. Foto: Ingeborg Binder Der Faschingsball findet im großen Saal in Neustadt statt. Beginn ist 14.30 Uhr. Geboten werden ein Maskenwettbewerb, Musik, Spiel, Tanz, Tombola, Kaffee, Krapfen und Baumstriezel sowie sonstiges Essen und Getränke zu erschwinglichen Preisen. Die Zeidner Tanzgruppe wird die Gäste mit einer Darbietung erfreuen, die Musikband „Trio Saxones Plus“ wird zum Tanz aufspielen.



Die Der Faschingsball findet im großen Saal in Neustadt statt. Beginn ist 14.30 Uhr. Geboten werden ein Maskenwettbewerb, Musik, Spiel, Tanz, Tombola, Kaffee, Krapfen und Baumstriezel sowie sonstiges Essen und Getränke zu erschwinglichen Preisen. Die Zeidner Tanzgruppe wird die Gäste mit einer Darbietung erfreuen, die Musikband „Trio Saxones Plus“ wird zum Tanz aufspielen.Die HOG-Regionalgruppe Burzenland unterstützt diesen Fasching und gibt diese Einladung an alle Landsleute in Deutschland weiter. Kontaktperson für weitere Informationen ist Manfred Copony, Telefon: (00 40) 721-982431, E-Mail: copony.manfred [ät] yahoo.com.

Schlagwörter: HOG, Regionalgruppe Burzenland, Fasching, Neustadt

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.