Ostergruß des HOG-Verbands

„Man darf niemals ,zu spät‘ sagen. Auch in der Politik ist es niemals zu spät. Es ist immer Zeit für einen neuen Anfang.“ (Konrad Adenauer)

Die Frühlingswiese und die blühenden Obstbäume, aufgenommen zu Ostern 2014 in Leidersbach in Deutschland, erinnern uns daran, dass mit dem Neuanfang im Frühling die Aussicht auf segensreiche Weiterentwicklung im Laufe des Jahres verbunden ist. Foto: Maria Pestrea (Schweden)

Liebe Landsleute, ein Jahr ist vergangen, seit wir in unserem Ostergruß 2022 darauf hingewiesen haben, dass nach schweren Zeiten mit Pandemie, Inflation, Kriegswirren auch wieder bessere Zeiten kommen werden. Können wir zufrieden sein mit dem seither Erreichten? Ja, denn die Pandemie ist weitgehend abgeklungen und wir durften mehrfach zu lieben alten Gewohnheiten wie unseren regelmäßigen persönlichen Treffen zusammenkommen. Ja, denn die Entwicklung in der Ukraine hat klar und deutlich gezeigt, dass der Aggressor seine Ziele nicht erreichen konnte. Nein, wir können nicht zufrieden sein, denn der Krieg geht mit unverminderter Härte und Brutalität weiter. Nein, denn die Teuerung beschert uns nach wie vor böse Überraschungen. Vorläufiges Fazit: Schwarz-Weiß-Denken bringt uns nicht wirklich weiter.Also dürfen wir resignieren? Ganz eindeutig NEIN, denn die Osterbotschaft verkündet uns, dass nach dem schmerzvollen Tod ein Neuanfang, die Auferstehung, kommt. Ebenfalls nein, denn unsere Vorfahren haben uns immer wieder gezeigt, dass nach jedem Rückschlag ein Neuanfang möglich und notwendig ist, vorzugsweise nicht im Alleingang, sondern in der Gemeinschaft. Vor vielen hundert Jahren haben sie ihr Stammland im moselfränkischen Raum verlassen und den Neuanfang in Siebenbürgen gewagt. Nach jedem Angriff von Tataren, Türken, Kurutzen usw. haben sie ihre Kirchenburg und ihre Gemeinde neu, stärker und schöner aufgebaut. Vor wenigen Jahrzehnten hat die große Mehrheit der Diktatur den Rücken gekehrt, den Neuanfang im Westen gewagt und erfolgreich umgesetzt.Die Frage, wann ein Neuanfang möglich und sinnvoll ist, kann individuell unterschiedlich beantwortet werden. Wenn aber die Erkenntnis besteht, dass der Neuanfang notwendig sei, dann ist die Frage nach dem Wann sehr einfach zu beantworten: jetzt und immer! Es gibt nur eine wesentliche Bedingung für einen solchen Neuanfang, die sich allerdings auf die Vergangenheit bezieht: Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und dürfen sie nach dem Neuanfang nicht mehr wiederholen. Dass gerade Konrad Adenauer die Bedeutung des Neuanfangs unterstreicht und das „zu spät“ zu einer Ausrede abwertet, sollte uns ebenso wie die Osterbotschaft in der Zuversicht bestärken, dass ein Neuanfang immer möglich ist und dass wir ständig bemüht sein müssen, ausgetretene Pfade zu verlassen und unser Umfeld zu optimieren.In diesem Sinne wünschen wir euch, liebe Landsleute, ein frohes, gesundes und zuversichtliches Osterfest 2023 im Kreise eurer Lieben, in der Gemeinschaft, zu der ihr gehört.Mit dem griechischen Ostergruß „Christos Anesti!“ (Christus ist auferstanden) und der unmittelbar dazugehörigen bestätigenden Antwort „Alithos Anesti!“ (Er ist wahrhaftig auferstanden) seid herzlichst gegrüßt vom

Vorstand eures HOG-Verbands