HOG Großscheuern/Nachbarschaft Ingolstadt beim Festumzug des Heimattages

Der 73. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl stand unter dem sehr treffenden Motto „Miteinander schafft Heimat“. Seit Mitte der achtziger Jahre beteiligt sich unsere Nachbarschaft regelmäßig am Trachtenaufmarsch des Heimattages und auch heuer wollte unsere Kulturgruppe mit dabei sein. Christian Grau, stellvertretender Vorsitzender in unserer HOG Großscheuern/Ingolstadt (hauptverantwortlich für die Organisation und Zusammenstellung der Trachtenträger), ist es wieder gelungen, eine Trachtengruppe mit insgesamt 33 Personen in einheitlicher Großscheuerner Kinder, -Mädchen,- Frauen- und Männertracht für den Fußmarsch durch die Altstadt Dinkelsbühls zu begeistern.

Trachtengruppe der HOG Großscheuern/Nachbarschaft Ingolstadt 1992 e.V. beim Heimattag in Dinkelsbühl. Foto: privat

Die Aufstellung für den Trachtenumzug am Pfingstsonntag erfolgte am Vormittag auf dem Gehweg an der Bleiche. Mit Singen von bekannten sächsischen Heimatliedern und dem Siebenbürgen-Lied verkürzte man sich die Wartezeit. Insgesamt hatten sich 104 Gruppen mit über 2000 Trachtenträgern zur Teilnahme am diesjährigen Umzug angemeldet. Unter der Nummer 101 bildete unsere Nachbarschaft mit den anderen Heimatortsgemeinschaften aus dem Harbachtal und Großschenker Raum sowie der Hermannstädter Gegend/Altes Land, allesamt in ihren jeweiligen einheitlichen Ortstrachten, den krönenden Abschluss des Festumzuges. Bei kaiserlichem Wetter und sommerlichen Temperaturen erfreuten sich Tausende Besucher am Wegesrand, die von nah und fern angereist waren, an den vielfältigen siebenbürgischen Trachten und honorierten das mit kräftigem Applaus. Nach der Kundgebung vor der Schranne traf man sich im Gasthaus „Zur Glocke“ zum gemeinsamen Mittagessen und gemütlichem Beisammensein. Anschließend verteilte man sich in der Stadt und nahm individuell am Geschehen des Heimattages teil. Man traf viele Bekannte und die Wiedersehensfreude war bei manchem sehr groß. Dieser Heimattag bleibt für die Teilnehmer unserer HOG als sehr schönes Erlebnis in Erinnerung und für die „heimatverbundene Seele“ war es erneut Balsam, mit so vielen Sachsen zusammenzukommen und gemeinsam friedlich zu feiern. Mit der Teilnahme am Trachtenumzug bereicherte unsere Nachbarschaft das Kulturleben des Heimattages. Udo Müller, Vorsitzender der HOG Großscheuern/Ingolstadt, dankte allen Teilnehmern, vor allem aber den vielen Jugendlichen, für ihre Bereitschaft.

Gerhard May