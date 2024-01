Stimmungsvolle Adventsfeier in Ingolstadt

Am dritten Adventssonntag, dem 17. Dezember, feierte die Kreisgruppe Ingolstadt ihre traditionelle Vorweihnachtsfeier in der vollbesetzten Sankt Markuskirche in Ingolstadt. Der prächtig geschmückte Weihnachtsbaum erstrahlte im Kerzenschein, und schon beim Betreten des Kirchenraumes vernahm man eine feierliche Stimmung.

14 Kinder der Kreisgruppe Ingolstadt führten an der Vorweihnachtsfeier in der Ingolstädter Markuskirche das Krippenspiel auf, links im Bild Anita Mooser; rechts Gerda Knall und Pfarrer Dr. Jonathan Kühn. Foto: Willi Theil

Die Siebenbürger Banater Blaskapelle spielte das Eingangslied, und Pfarrer Dr. Jonathan Kühn eröffnete den Gottesdienst. In seinem Grußwort betonte er die Besonderheit dieses Gottesdienstes und dankte allen Helfern und Aktiven, die sich dafür eingebracht haben. Die Musik sei unverzichtbar und so stimmte die Gemeinde gleich in das Lied „Vom Himmel hoch“ ein. Nah dem Gebet erklang von der Burgberger Singgruppe „Welchen Jubel, welche Freud“, gefolgt von „Herbei, o ihr Gläub‘gen“, gespielt von der Blasmusik. 14 Kinder der Kreisgruppe hatten das Krippenspiel unter der Leitung von Gerda Knall und Anita Mooser einstudiert. Ausgestattet mit originellen Kostümen und originalgetreuen Requisiten, boten sie eine gelungene Vorstellung. Ergänzend dazu trugen Alexander Blesch und Emilia Stürner die Weihnachtsgeschichte vor. Den musikalischen Teil gestalteten Debora Mooser mit dem Geigenspiel „Was ist nun geschehen“ und zwei weiteren Stücken sowie der Kinderchor mit „Kommet, ihr Hirten“. In seiner Predigt, die an die Weihnachtsgeschichte und den Wunsch nach Frieden angelehnt war, verdeutlichte Pfarrer Kühn die Botschaft Gottes, der die Menschen zu sich rufe, die sonst keiner haben will. Er umgebe sich mit allen, auch mit jenen, die verachtet sind. Gott wolle uns nahe sein, nicht nur an Weihnachten, betonte der Pfarrer.Die Blaskapelle spielte den „Andachtsjodler“. Im Anschluss sprachen Karina und Julian Rauscher und Johanna Schuster die Fürbitten, gefolgt vom Vaterunser. Vor dem Segen stimmte die Burgberger Singgruppe das Lied „Unser Heiland“ an, danach erklang „Stille Nacht“, gesungen von der Gemeinde.Der Kreisgruppenvorsitzende Manfred Binder dankte Pfarrer Kühn für seine Gastfreundschaft und die Durchführung des Gottesdienstes, den Kulturreferentinnen Gerda Knall und Anita Mooser dankte er für die Vorbereitung und Mitgestaltung des Gottesdienstes mit den Kindern, einen Dank richtete er auch an den Leiter der Blaskapelle Hermann Mattes, an die Organistin und Leiterin der Burgberger Singgruppe Katharina Kraus, an Walter Kloos für die Baumspende sowie an alle Mitwirkenden der gelungenen Feier. Nicht zu vergessen sind die fleißigen Helferinnen der Bäckerinnengruppe, deren Einsatz von unschätzbarem Wert ist. Sie haben, unter der Anleitung von Ingeborg Binder, Lebkuchen gebacken für die vielen Weihnachtspäckchen. Manfred Binder schickte auch Weihnachtsgrüße an diejenigen, die nicht dabei sein konnten, denn Weihnachten sei die Zeit der Besinnung und der Dankbarkeit.Zu den Klängen der Blasmusik „Morgen Kinder wird’s was geben“ wurden alle anwesenden Kinder mit den ersehnten Weihnachtspäckchen beschert, in denen sie neben dem leckeren Lebkuchengebäck auch Äpfel, Orangen und weitere Süßigkeiten vorfanden. Im Hof der Markuskirche hatten die Konfirmanden der Markuskirche einen Glühweinstand aufgebaut. Bei einer Tasse Glühwein oder Punsch, mit Plätzchen und zu den Klängen der Blasmusik konnte man sich für das bevorstehende Weihnachtfest einstimmen.Pfarrer Jonathan Kühn ist erst seit ein paar Monaten in Ingolstadt tätig und hat in der kurzen Zeit einige Bekanntschaften mit Siebenbürger Sachsen gemacht und einen Teil ihrer Bräuche und Traditionen kennengelernt, die er bewundert und schätzt. Das war für ihn ein Anlass, dem Verband der Siebenbürger Sachsen als Mitglied beizutreten. Dafür gebührt ihm Dank und Hochachtung.

Marianne Theil

Einladung zum Faschingsball in Großmehring

Zum Faschingsball lädt die Kreisgruppe Ingolstadt für Samstag, den 3. Februar, in die Nibelungenhalle, Am Damm 1, in Großmehring ein. Einlass ist ab 18.00 Uhr, Beginn 19.00 Uhr und Ende 2.00 Uhr. Es spielt die „Akustik3“-Band zum Tanz auf. Die Showtanzgruppe „Dance Passion“ mit Jessica May sowie unsere Jugendtanzgruppe haben ihren Auftritt zugesagt. Die besten Masken werden prämiert. Herzliche Einladung an Jung und Alt! Für weitere Fragen gerne Manfred Binder kontaktieren.

Manfred Binder