Heldsdorfer vielseitig beim Heimattag engagiert

Dinkelsbühl an der Romantischen Straße ist immer eine Reise wert, doch zu Pfingsten für viele Siebenbürger Sachsen schon fast Tradition! Auch dieses Jahr wurde Dinkelsbühl wieder für mehrere Tage zur siebenbürgisch-sächsischen Hauptstadt in Deutschland. Unter dem Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit“ trafen sich vom 17. bis 20. Mai Siebenbürger Sachsen aus dem gesamten Bundesgebiet, um gemeinsam siebenbürgische Gemeinschaft und Kultur zu pflegen und ein paar unbeschwerte Tage miteinander zu verbringen.

Trachtenträger der Heimatgemeinschaft Heldsdorf bei der Aufstellung zum Trachtenumzug in Dinkelsbühl. Foto: Heinz Tontsch

Ein vielfältiges Programm bot den zahlreichen Besuchern die Möglichkeit siebenbürgisch-sächsische Identität zu leben und zu erleben. Dies bewiesen letztlich die zahlreichen Teilnehmer des Festumzugs am Pfingstsonntag und die vielen Tänzerinnen und Tänzer bei der Volkstanzveranstaltung der SJD „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“. Die Freude über das Wiedersehen mit alten Freunden und Bekannten rundete das einmalige Wochenende ab.Die Heimatortsgemeinschaft Heldsdorf mit ihrer Vorsitzenden Monika Tontsch nahm mit einer stattlichen Gruppe Trachtenträger am Festumzug teil. Andere beteiligten sich bei der Projektkapelle Martin Thies, der Heimatgemeinschaft ihrer Partner oder den dazugehörigen Kreisgruppen, deren Tanzgruppen und Blaskapellen. Es ging vorbei an der Tribüne, wo unsere Heldsdorferin Ines Wenzel, geborene Grempels, zusammen mit Helge Krempels sachkundig und informativ die 101 Gruppen mit 2.800 Trachtenträgern vorstellte. Unter den begeisterten Zuschauern in den Straßen Dinkelsbühls sowie von der Tribüne winkten uns auch viele Heldsdorfer zu.Im Anschluss traf man sich im Dinkelsbühler Hof, dem diesjährigen Treff­­lokal unserer Heimatgemeinschaft. Bei gutem Essen und kühlen Getränken tauschte man Erinnerungen aus und verbrachte ein paar gemütliche Stunden miteinander. Auch die Verkaufsstände der Metzgereien „Mooser“ und „Tartler“ im Spitalhof wurden immer wieder zum Treffpunkt von Heldsdorfern.Ein wunderschönes Pfingstwochenende, geprägt von Tradition, Musik und Gemeinschaft, ging viel zu rasch zu Ende. Die einen ließen es bei Musik und Tanz im Festzelt oder in der Schranne ausklingen. Andere nahmen, begleitet von der Knabenkapelle Dinkelsbühl, am traditionellen Fackelumzug zur Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen an der alten Promenade teil.Im Namen des Vorstands der Heimatgemeinschaft Heldsdorf herzlichen Dank allen Heldsdorfern für die rege Beteiligung in jeglicher Form, jedoch vor allem den zahlreichen Trachtenträgern, die jedes Jahr ohne große Aufforderung, Bitten oder Telefonate so zahlreich beim Trachtenumzug mitmachen – weiter so und auf ein Wiedersehen in Dinkelsbühl beim Heimattag 2025!

Hanni-Martha Franz