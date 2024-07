Rothberger beim Heimattag in Dinkelsbühl

Voller Stolz dürfen wir berichten, dass Rothberger und Neudorfer wieder im Zusammenschluss am großen Trachtenumzug des Heimattages in Dinkelsbühl teilgenommen haben. Erfreulicherweise konnten wir bei unserer dritten Teilnahme am Umzug mit 25 Teilnehmern aus beiden Gemeinden unsere Trachten präsentieren; unter den 17 Rothberger/innen waren elf Kinder und Jugendliche.

Rothberger und Neuburger beim Heimattag in Dinkelsbühl. Foto: H-J Klein

Herzlichen Dank an alle, die mit ihrer Präsenz unsere Heimatgemeinden sichtbar gemacht und uns zum dritten Mal einen Platz im großen Festumzug gesichert haben. Gemütlich wurde es, als wir uns nach dem Umzug in der Gaststätte „Zum Blauen Hecht“ zum gemeinsamen Mittagessen einfanden. Bei strahlendem Sonnenschein hatten wir eine wunderschöne Sicht auf die Volkstanzgruppen, die ihre Tänze am Schweinemarkt vorführten. Unser Platz in der Gaststätte stellte sich zufälligerweise sogar als Treffpunkt heraus, da viele Rothberger/innen sich hier fanden, wiedersahen und freudig zusammensitzen konnten.Rothberger und Neudorfer werden auch am Pfingstsonntag 2025 im Trachtenumzug als Gruppe beim Heimattag in Dinkelsbühl vertreten sein. Wir appellieren schon heute an alle, mitzulaufen oder sich den „Blauen Hecht“ als Treffpunkt zum Mittagessen vorzumerken.Des Weiteren laden wir zum Rothberger Heimattreffen amin die Lechtalstuben, Am Sportplatz 1, 86508 Rehling, ein. Eine schriftliche Einladung mit dem genauen Ablauf des Festtages wird zeitnah über die Siebenbürgische Zeitung, per E-Mail und/oder WhatsApp versandt. Wir bitten um Weiterleitung dieser Information an alle Rothberger/innen, Freunde und Bekannte, die sich mit Rothberg verbunden fühlen. Vorab sei schon mal erwähnt, dass es am Nachmittag ein Kulturprogramm geben wird und dass wir am Abend von der Band „Er & Ich“ musikalisch in Stimmung gebracht werden. Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe der Gaststätte werden ebenfalls in der Einladung bekanntgegeben.Für die Aufnahme in unsere WhatsApp-Gruppe dürft ihr euch gern bei Bettina Uhlig (geborene Roth), Telefon: (01577) 1758521, Magdalene Schmied (geborene Rauscher), Telefon: (0179) 7910949, oder Anita Peppel-Martini, Telefon: (0152) 22813299, melden. Wir freuen uns schon heute über zahlreiche Zusagen und versprechen, am 26. Oktober einen schönen Tag zu gestalten.

Das Organisationsteam Bettina, Magdalene und Anita