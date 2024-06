Verband der Siebenbürger Sachsen feiert 75-jähriges Jubiläum beim Heimattag in Dinkelsbühl

Bundesvorsitzender Rainer Lehni begrüßte die Gäste zur Festveranstaltung "75 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland" in der St. Paulskirche in Dinkelsbühl. Foto: Christian Schoger

Link zum Video Videobotschaft des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst

Link zum Video Festveranstaltung „75 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen“, Begrüßung: Rainer Lehni, Festrede: Dr. Paul Jürgen Porr, Musik: Siebenbürgische Kantorei, 18. Mai 2024, St. Paulskirche in Dinkelsbühl

Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst hat dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zu seinem 75-jährigen Bestehen gratuliert. Ministerpräsident Wüst würdigte in seiner zweiminütigen Videobotschaft die seit 1957 bestehende Patenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen für den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Diese habe sich inzwischen zu einer Partnerschaft weiterentwickelt. Die Siebenbürger Sachsen hätten „in der neuen Heimat Großes geleistet für unsere Demokratie, für unseren Wohlstand und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt" und darüber hinaus mit ihren Traditionen und Bräuchen Deutschlands Kultur bereichert.Sehen Sie hier die Videobotschaft des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst:Die Siebenbürgische Kantorei sang einleitend das Lied „Äm Ma" von Fritz Schuller, Chorsatz: Franz Xaver Dressler. Bundesvorsitzender Rainer Lehni dankte der Siebenbürgischen Kantorei für die musikalische Gestaltung der Festveranstaltung. „Ich werte das auch als gutes Zeichen der Zusammenarbeit zwischen Verband und der Gemeinschaft evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben, kurz Hilfskomitee, dem Ihr als Chor angehört. Diese gute Zusammenarbeit zeigt sich auch bei den alle zwei Jahre stattfindenden Siebenbürgischen Kirchentagen, die das Hilfskomitee immer gemeinsam mit einer Kreisgruppe des Verbandes durchführt, und den auch die Kantorei musikalisch immer bereichert. Ich danke Euch, liebe Sängerinnen und liebe Sänger, dass Ihr, obwohl in ganz Deutschland verteilt, und relativ selten gemeinsam proben könnt, dass Ihr einen solchen Klangkörper der Extraklasse bildet", betonte Rainer Lehni. Der Bundesvorsitzende führte weiter aus:„Geburtshelfer bei der Gründung des Verbandes vor 75 Jahren war u.a. auch das Hilfskomitee, das bereits 1947 im Rahmen des Diakonischen Werks eingerichtet wurde. Die 23 Gründungsmitglieder des Verbandes – übrigens alles Herren damals – trafen sich in den damaligen Räumlichkeiten des Hilfskomitees in der Münchner Himmelreichstraße.Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. vertritt als gemeinnütziger Verein seit 75 Jahren die politischen, sozialen, rechtlichen und kulturellen Belange der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Er war und ist das Sprachrohr und geistige sowie emotionale Heimat von tausenden von Landsleuten in Deutschland. Unserem Ziel die Weitergabe unserer gesamten Kultur und Identität an die nachfolgenden Generationen werden wir treu bleiben, und das vernetzt in der bundesdeutschen Öffentlichkeit und verbunden mit unseren Landsleuten überall auf der Welt. Der Verband wird seinem Ruf als wahrer Brückenbauer auch weiterhin gerecht werden."Die Rede zum Festakt „75 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland" hielt Dr. Paul Jürgen Porr, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien. Er beleuchtete die wichtigsten Entwicklungen aus der Geschichte des Verbandes und ging auch auf dessen Beziehungen zum Siebenbürgenforum ein, die – nach anfänglicher Zurückhaltung – heute hervorragend sind. Mit Blick auf das Motto des Heimattages gab Porr zu bedenken: „In einer von Individualismus und Egoismus geprägten Welt ist dieser Gemeinschaftssinn in Gefahr, vor allem weil es kaum noch kompakte siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaften gibt". Umso wichtiger sei es, den Zusammenhalt nicht nur auf Ebene der weltweiten Föderation der Siebenbürger Sachsen, sondern vor allem an der Basis – hüben wie drüben – zu pflegen. Lesen Sie Porrs Festrede in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 16. Juni 2024