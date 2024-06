Sächsischer Heiratsantrag beim Heimattag in Dinkelsbühl

Ein emotionaler Höhepunkt des diesjährigen Pfingsttreffens ereignete sich am Samstag, dem 18. Mai, im Festzelt bei der „Combo“-Band: Marc Bruckner machte seiner Freundin Sandra Engel einen unvergesslichen Heiratsantrag.

Während des Konzerts der „Combo“-Band geht Marc auf die Knie und bittet Sandra auf Sächsisch um ihre Hand. Foto: Michelle Kessler

Am Ende der ersten Tanzrunde trat Marc, ein langjähriger Freund der „Combo“-Band, auf die Bühne und griff zum Bass, um Sandras Lieblingslied „Du musst ein Engel sein“ zu begleiten. Als der letzte Ton verklang, nahm Marc all seinen Mut zusammen und holte seine Angebetete auf die Bühne. Die Spannung im Zelt war greifbar, als er vor Sandra niederkniete. Ein Raunen ging durch die Reihen der Festzeltbesucher. Marc und Sandra sind seit drei Jahren ein Paar und hatten bereits eineinhalb Jahre Fernbeziehung gemeistert, bevor sie vor etwa einem Jahr zusammenzogen.Dass Marc sich ein Leben ohne Sandra nicht mehr vorstellen kann, tat er in besonderer Weise in sächsischer Mundart kund und fragte sie schließlich, ob sie seine „Fra warde wäll“. Mit Tränen in den Augen und einem strahlenden Lächeln antwortete Sandra mit einem klaren „Ja!“ Die Menge brach in Jubel aus, während Herz-Konfetti durch die Luft flog.Marc und Sandra, die gemeinsam viele Höhen und Tiefen überwunden haben, strahlten vor Glück und konnten sich anschließend vor herzlichen Gratulationen und Umarmungen von Freunden und Familienmitgliedern kaum retten. Wir wünschen dem glücklichen Paar alles erdenklich Gute für ihre gemeinsame Zukunft und viele weitere unvergessliche Momente. Auf dass ihre Liebe stets so stark und strahlend bleibt wie an diesem wunderbaren Abend des Heimattags.

Andrea Krafft