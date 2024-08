3. August 2024

Tag des offenen UNESCO-Weltkulturerbes in Wurmloch

Am 6. August findet zum zweiten Mal ein Tag der offenen Tür in der Kirchenburg in Wurmloch statt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Dazu sind alle, Groß und Klein, Alt und Jung, Einheimische und internationale Gäste, eingeladen.

Die Begrüßung ist um 10.00 Uhr, stündlich bis um 15.00 Uhr werden Führungen mit anschließender Überraschung angeboten. Auf dem Programm stehen der Auftritt der Tanzgruppe aus Mühlbach (Sebeş) und eine musikalische Darbietung des Mediascher Oktetts. Vor der Kirchenburg erwarten Sie Marktstände mit regionalen Produkten. Wir, die HOG Wurmloch, Pfarrer Arvay und die Kirchengemeinde Wurmloch, freuen uns auf Ihren Besuch. Genauere Angaben zum Programm sind auf Die Begrüßung ist um 10.00 Uhr, stündlich bis um 15.00 Uhr werden Führungen mit anschließender Überraschung angeboten. Auf dem Programm stehen der Auftritt der Tanzgruppe aus Mühlbach (Sebeş) und eine musikalische Darbietung des Mediascher Oktetts. Vor der Kirchenburg erwarten Sie Marktstände mit regionalen Produkten. Wir, die HOG Wurmloch, Pfarrer Arvay und die Kirchengemeinde Wurmloch, freuen uns auf Ihren Besuch. Genauere Angaben zum Programm sind auf www.hog-wurmloch-siebenbuergen.de nachzulesen. Reinhilde Sonntag

Schlagwörter: Wurmloch, UNESCO

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.