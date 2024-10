20. Oktober 2024

Tag der offenen Tür in Wurmloch

Am 6. August fand in Wurmloch der Tag des offenen UNESCO-Weltkulturerbes statt. Die Gäste wurden von Christa Beckenbauer (HOG-Vorsitzende), Pfarrer Wolfgang Arvay, Michael Weber (Kurator) und Bürgermeister Avram Ilie Pinte begrüßt. Es waren diesmal wesentlich mehr Besucher in der Wehrburg als beim letzten Tag der offenen Tür 2022.

Konzert in der Peterskirche in Wurmloch. Foto: Christa Beckenbauer Auch das kulturelle Angebot war deutlich umfangreicher: Die Jugendtanzgruppe aus Mühlbach (Sebeş) unter der Leitung von Anamaria Dahinten trat mit zehn Paaren und das Mediascher Oktett unter der Leitung von Edith Toth trat mit 14 Sängern auf. Ein großartiges Programm kam da zustande, das bei vielen Gänsehaut verursachte. Auch das Interesse an den Kirchenburgführungen war groß. Zahlreiche Besucher sowie ehemalige Wurmlocherinnen und Wurmlocher schlossen sich den Führungen gerne an und bereicherten diese durch eigene Erzählungen aus der Vergangenheit. An den Verkaufsständen wurden regionale Produkte aus Wurmloch und Handarbeiten vom Frauenkreis aus Mediasch angeboten. Für das leibliche Wohl sorgten die Veranstalter mit traditionellem Striezel und Hunklich. Über 30 Wurmlocher waren vor Ort, so dass spontan ein Gruppenfoto als Erinnerung an diesen Tag entstanden ist. Nach der Veranstaltung lud die HOG die Landsleute und einige Ehrengäste zu einem Grillabend im ehemaligen Pfarrhof ein. Es war ein rundum gelungener Tag. Reinhilde Sonntag

