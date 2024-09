Wurmlocher beim Festumzug in Hermannstadt

Wir als Wurmlocher Gemeinschaft können zufrieden auf den Trachtenumzug des Großen Sachsentreffens in Hermannstadt zurückblicken. Mit 17 Trachtenträgern haben wir am 3. August einige Trachten aus unserem Dorf gezeigt, die der unverheirateten, jung verheirateten und der älteren Frauen sowie die Männertracht.

Wurmlocher Trachtenträger am 3. August in Hermannstadt. Foto: HOG Wurmloch e.V.

Wir waren dabei bei diesem großen Festumzug mit über 2200 Trachtenträgern. Ich meine, wir hätten noch mehr sein können, denn es waren viel mehr Wurmlocher anwesend, die uns in den Zuschauerreihen unterstützt haben. Es war unser erstes Mal und wer weiß, vielleicht kann sich der eine oder andere vorstellen, beim nächsten Mal mitzumachen. Der Umzug brachte uns Besucher zu unserem Tag der offenen Tür des UNESCO-Weltkulturerbes in Wurmloch am 6. August (mehr dazu in der nächsten Ausgabe dieser Zeitung). Sie berichteten mir, der Grund ihres Besuches sei unser Auftritt mit unserem Wurmlocher Wappen gewesen und dass sie diesen Ort noch nicht gekannt hätten. Ich freue mich schon auf die nächste kulturelle Veranstaltung, die wir Wurmlocher gemeinsam erleben können.

Reinhilde Sonntag