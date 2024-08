19. August 2024

Einladung zum 21. Tartlauer Treffen in Rothenburg ob der Tauber

Der Vorstand der 9. Tartlauer Nachbarschaft lädt alle Tartlauer, Freunde und Interessierte herzlich zum Tartlauer Treffen ein! Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 14. September 2024, in der Reichsstadthalle, Spitalhof 8, in 91541 Rothenburg ob der Tauber statt. Um 9.30 Uhr wird der Saal geöffnet, wodurch der Tag seinen Anfang nimmt.





Im Sinne unserer Gemeinschaft freuen wir uns auf zahlreiche Teilnehmer, die diesen besonderen Tag des Wiedersehens mit uns feiern wollen. Der Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche, geleitet von Pfarrer Johannes Waedt. Der Gottesdienst wird durch die musikalische Begleitung des Chores bereichert. In diesem Rahmen werden wir auch der Verstorbenen der letzten zwei Jahre gedenken, dazu spielen die Bläser „Ich hatt' einen Kameraden“. Nach dem Gottesdienst begeben wir uns gemeinsam in die nahegelegene Reichsstadthalle. Dort wird euch der Nachbarvater herzlich begrüßen. Im Anschluss daran wird das Mittagessen serviert, begleitet von festlicher Blasmusik der Kapelle „Blechklang“. Nach dem Essen findet die Mitgliederversammlung statt.Das Nachmittagsprogramm bietet gesellige Stunden voller Musik und guter Laune. Unter der Leitung von Hans Eichinger, gefolgt vom Duo „WeR“, wird die Veranstaltung bis in die späten Stunden mit stimmungsvoller Tanzmusik begleitet.Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Selbstgebackener Kuchen darf gerne mitgebracht werden. Wir möchten euch auf die Möglichkeit hinweisen, Klassen- und Jahrgangstreffen zu organisieren. Dafür könnt ihr Tische reservieren. Bitte kontaktiert hierfür im Vorfeld eines unserer Vorstandsmitglieder.Im Sinne unserer Gemeinschaft freuen wir uns auf zahlreiche Teilnehmer, die diesen besonderen Tag des Wiedersehens mit uns feiern wollen. Hermann Junesch

