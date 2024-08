675 Jahre Marpod: Marpoder Treffen am 21. September in Herbrechtingen

Die erste urkundlichen Erwähnung unserer Heimatgemeinde Marpod fand im Jahr 1349 in einer Urkunde statt, als der "comes Nycolaus de Meyerpoth de sede Leuskyrch / Graf Nikolaus von Marpod" an einer Versammlung der Sieben Stühle teilnahm, wobei über ein strittiges Eigentumsrecht an einem Flurstück zwischen Schellenberg und Heltau entschieden wurde.

Weitere Nennungen von Marpod erfolgten im Jahr 1374, in einer Schlichtung um das Wasserrecht einer Mühle zwischen Marpod und Leschkirch, oder auch 1402 – wiederum ein Streitfall: eine Hattertstreit zwischen Marpod und Leschkirch über ein Flurstück, gefolgt von zahlreichen weiteren Hattertprozessen …Unabhängig von den vielen dokumentierten Streitfällen, an denen Marpod beteiligt war – 675 Jahre Bestehen einer Gemeinde sollten uns daran erinnern, wie zentral wichtig vor allem die streitfreien, die friedlichen Zeiten waren und weiterhin sind. Sie sind die eigentliche Grundlage für das Bestehen von 675 Jahren einer Gemeinde, einer Gemeinschaft. Genau diese Gemeinschaft ist mein Adressat: Auch wenn wir mehrheitlich innerhalb von Deutschland verstreut leben und unsere früheren Strukturen und Traditionen so nicht mehr leben, sind wir doch weiterhin alle miteinander eng verbunden, das konnte ich an dem Marpoder Nachmittag am 6. August 2024 in Marpod in allen Augen deutlich sehen und vor allem fühlen – daher lasst uns diesesgemeinsam beimam 21. September 2024 begehen!Das „Marpoder Treffen“ findet in der Mehrzweckhalle Bissingen, Eschenweg 3, 89542 Herbrechtingen (bei Heidenheim) am 21. September 2024 statt und beginnt für die HOG-Mitglieder um 13.00 Uhr mit einer ordentlichen Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen. Bitte bringt Euch ein und stellt Euch gern zur Wahl auf – nur mit einem guten Team können wir die gemeinschaftlichen Ziele erreichen!Bei Kaffee und Kuchen können wir ab 15.00 Uhr als besonderes Höhepunkt den Auftritt derund derzur Blasmusik dergenießen. Über zahlreiche Kuchenspenden freuen wir uns sehr. Ein feines Abendessen am Büfett vom lokalen Catering Service „Feinkost Pappe“ und Getränke aus der Region runden unser Marpoder Treffen ab. Am Abend wird uns die Bandmusikalisch begleiten und natürlich ordentlich für Stimmung sorgen.: Wir brauchen nochbeim Saalaufbau und bei der Essens- und Getränkeausgabe, bitte meldet euch hierzu gerne vorab bei Maria Bauer unter Telefon (01 76) 96 22 22 49 oder gerne bei Kathi & Christian Schneider unter (0 15 78) 5 72 60 23 oder bei Klaus Gabel unter (01 60) 99 76 90 41.Für eine gute Planung bitten wir um verbindlichebei Maria Bauer, Telefon: (01 76) 96 22 22 49, Kathi & Christian Schneider, Telefon: (0 15 78) 5 72 60 23, oder bei Klaus Gabel, Telefon: (01 60) 99 76 90 41,oder https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMIvitVIRwtAaRPFTZ3LOBzxLAE3Asms7iPHFxHO9hsULcpA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 oder über den QR-CodeIm Namen der HOG Marpod e.V.

Maria Bauer