16. September 2024

Heimattreffen in Schweischer: Ein Fest der Wiedersehensfreude und Besinnung

Schweischer, ein beschauliches Dorf in Rumänien, erlebte am 7. August ein besonderes Ereignis: das lang ersehnte Heimattreffen der ehemaligen Dorfbewohner. Von nah und fern reisten die Teilnehmer an, einige hatten sich seit über 30 Jahren nicht mehr gesehen. Die Wiedersehensfreude war groß, und das Gefühl der Zusammengehörigkeit prägte die gesamte Veranstaltung.

Die Gottesdienstbesucher vor dem Kirchturm in Schweischer. Foto: Johann Homner Höhepunkt des Treffens war der feierliche Gottesdienst in der Schweischer Kirche, geleitet von Pfarrerin Christiane Schöll. Ihre berührenden Worte und die liebevolle Gestaltung der Messe schufen eine Atmosphäre der Besinnung und des Dankes. Der Gottesdienst, der viele Emotionen weckte, war ein würdiger Auftakt für den besonderen Tag. Im Anschluss daran begaben sich die Teilnehmer auf den nahegelegenen Friedhof, um der Verstorbenen zu gedenken. Es war ein Moment der Stille und des Erinnerns, der viele tief bewegte.



Doch der Tag war nicht nur von Nachdenklichkeit geprägt. Nach dem Friedhofsbesuch wurde die Feier fortgesetzt, begleitet von einer musikalischen Darbietung, die alle begeisterte. Das Duo „WeR“ sorgte mit seiner Musik für eine festliche Stimmung und lud die Gäste zum Mitsingen und Tanzen ein. Die Freude und das Lachen der Menschen waren Ausdruck dessen, was ein solches Heimattreffen ausmacht: die Pflege alter Freundschaften und das Knüpfen neuer Bande.



Abgerundet wurde der Tag mit einem gemütlichen Beisammensein im Restaurant Dumbrava, welches mit rumänischen Köstlichkeiten für das leibliche Wohl sorgte. Die Vielfalt der traditionellen Speisen spiegelte die reiche Kultur der Region wider und bot einen perfekten Abschluss für dieses rundum gelungene Fest. Es war ein Tag voller Emotionen, Erinnerungen und Begegnungen, der den Teilnehmern sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. Patricia Helwig

