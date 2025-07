150 Jahre „Liedertafel“ in Großau

Beim 12. Heimattreffen vom 7.-10. August in der Kirchenburg Großau steht das 150-jährige Jubiläum des Kirchenchores „Liedertafel“ der Kirchengemeinde Großau im musikalischen Mittelpunkt. Das Jubiläum wird mit einem Orgelkonzert am 7. August um 19.00 Uhr (Andrea Kulin und Markus Piringer) und dem Konzert des Männer-Projektchores am 9. August um 19.00 Uhr in der Großauer Kirche gefeiert.

Der Festtag des 12. Heimattreffens beginnt ammit dem Gottesdienst um 9.30 Uhr mit Pfarrer Heinz Dietrich Galter und der Großauer Blasmusik. Der Gang zum Friedhof, das gemeinsame Mittagessen in der Pfarrscheune, Kultur, Tanz und Musik gehören ebenso zu diesem Tag wie der Ball mit der „Nova“-Band am Abend. Alle Informationen auf www.grossau.de . Anmeldeschluss ist am 31. Juli. Herzliche Einladung zum Fest und zur Mitgestaltung!Der Männer-Projektchor (Leitung Andrea Kulin und Markus Piringer) probt am 21. Juni und 29. Juni in Bietigheim-Bissingen und vom 6.-9. August in der Großauer Kirchenburg. Noten und Audios werden im Vorfeld zugeschickt. Wer Freude am Singen und an Gemeinschaft hat, ist herzlich willkommen. Kontakt und Anmeldung unter Telefon: (01 76) 22 50 97 61.Die Vorbereitungsarbeiten für das Heimattreffen beginnen am 4. August im Pfarrhof, jede helfende Hand ist notwendig und willkommen. Es tut gut, ein Teil der Gemeinschaft zu sein.Wir freuen uns auf das Wiedersehen in der Kirchenburg Großau und bitten ausdrücklich um eure Anmeldung.

Ev. Kirchengemeinde Großau, Heimatortsgemeinschaft Großau e.V.