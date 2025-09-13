„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder ...“

Das war das Motto unseres zwölften Heimattreffens in Großau vom 7.-10. August. Dieses wurde vom HOG-Vorstand geplant und genauestens vorbereitet. Schon während des Arbeitseinsatzes im April 2025 wurden einige Vorarbeiten begonnen. So waren die Erwartungshaltung und die Neugierde auf Gestaltung und Verlauf nicht unbedeutend und gering.

Projekt-Chor zum 150-jährigen Jubiläum der „Liedertafel“ unter der Leitung von Andrea Kulin in der Großauer Kirche. Foto: Beatrice Ungar

Musik und Lieder sollten, wie das Motto es schon sagt, im Mittelpunkt stehen, da all’ das Freude und Gemeinschaft betrifft. Der Männerchor in Großau („Liedertafel“) und sein 150-jähriges Jubiläum sollten gefeiert werden.Die 100-Jahr-Feier im April 1975 war ein großes Fest. Die Mitglieder, die zu dieser Zeit mit geplant, organisiert und gefeiert haben, sind heute längst verstorben. Martin Miessbrandt stellte ein wunderbares Bild aus dieser Zeit und Tonaufnahmen mit Liedern, die der Chor zu verschiedenen Anlässen geboten hatte, zur Verfügung. Mit Hilfe neuer Technik, einer genauen Planung und Vorbereitung gelang es, diese zum Heimattreffen in der Kirche über die Lautsprecheranlage zu übertragen.Die Vorbereitungen in der Woche vor dem Fest in der Kirchenburg Großau waren ebenso auf Mitwirkung und Mitarbeit, Einsatz und Begeisterung angewiesen. Obwohl die Anlage von Besuchern als sehr gepflegt und sauber empfunden wird, müssen einige Arbeiten im Vorfeld noch erledigt werden. Es war also emsiges Treiben in dieser Woche in der Kirchenburg. Für die Hilfe, den Einsatz und die Opferbereitschaft sind wir allen Mitwirkenden sehr, sehr dankbar! Eine Freude war es zu sehen, dass auch einige Jugendliche emsig mitgeholfen haben. Es war ein respektvolles, schönes und erfolgreiches Miteinander. Neben dem fleißigen Schaffen und Arbeiten in der Kirchenburg gab es auch Zeit zum Plaudern und Genießen der Gemeinschaft. Diese Erfahrungen machen den Alltag, schaffen Vertrauen und stärken die Gemeinschaft. Das möchten wir auch mit dem Heimattreffen unseren jungen Mitmenschen und Mitgliedern vermitteln. Dafür gilt allen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön! „Vergelt’s Gott“.Das diesjährige Motto stellte nicht nur technische Herausforderungen. Da es um Musik und vor allem um Lieder und Gesang ging, beinhalteten die Vorbereitungen natürlich auch fleißiges Singen und Üben. Zunächst mussten dafür gute und willige Sänger und Sängerinnen gefunden und begeistert werden. Dies war nicht so einfach, hat jedoch geklappt, und so kam ein Männerchor und ein gemischter Chor zustande. Dieser ad-hoc-Chor hatte ­genau drei Tage Zeit, die Lieder einzuüben. Andrea Kulin und Markus Piringer machten das scheinbar Unmögliche möglich. Mit ihrem wunderbaren Gesang haben sie uns alle überrascht und absolut begeistert. Ihnen allen gelten unsere Bewunderung, das höchste Lob, das man aussprechen kann, und ein allerliebstes „Dankeschön“!Unsere Musiker Andrea Kulin und Markus Piringer haben unser Fest durch ihre Mitwirkung und ihren Einsatz auf eine ganz besondere Art verzaubert. Hierfür gilt aus vollem Herzen und Überzeugung unser ganz besonderer Dank. Zum Auftakt unserer Festtage am Donnerstag, dem 7. August, rückten sie mit einem wunderbaren Orgelkonzert im Rahmen des Großauer Orgelsommers schon den Beginn dieser Tage in ein ganz besonderes glanzvolles Licht. Die Proben, das Dirigieren und Mitsingen danach verhalfen dem Ganzen zu vollkommenem Gelingen. Mit viel Freude, Hingabe und fleißig Üben konnten wir am Samstag in Erinnerung an unseren Männerchor, die „Liedertafel“, ein wunderbares Chorkonzert hören, genießen und einen kleinen prägnanten Rückblick über ihren Werdegang und Entfaltung sehen. Die gelebte respektvolle Gemeinschaftspflege, der freundliche Umgang miteinander – das konnten einige, die noch als junge Männer Mitglieder dieser „Liedertafel“ waren, erläutern und bestätigen. Sie sind wohl ihren Vätern, Großvätern bzw. Onkeln oder Paten mit in diese Gemeinschaft gefolgt. Sie haben sich wohlgefühlt, angenommen und sind bis zur Ausreise dabeigeblieben.Der Besuch unserer Partnergemeinde Goßfelden-Sarnau war ein besonderer Anlass zur Freude, Bestärkung und Bestätigung unserer freundschaftlichen Gemeinschaft. Pfarrerin Sandra Niemann mit einigen Gemeindemitgliedern waren nicht nur unsere Gäste, sondern sangen in unserem Chor zur Unterstützung auch kräftig mit und begleiteten den Gottesdienst am Sonntag, dem 10. August, mit Gesang. Pfarrerin Niemann erhob den Gottesdienst mit einer ausdrucksvollen Predigt über die Freude an der Musik, an Gesang, Klang und Lied zu einem besonderen Ereignis. Mit den alten Klängen der „Liedertafel“, dem Chorgesang und der Einlage ihrer Gruppe fühlte man sich wie von Zauberhand in die Vergangenheit zu vielen schönen Erinnerungen geführt. Das Spiel der Großauer Blasmusik ermöglichte es, diesem tiefen Empfinden von Heimat und Zuhause nachzuspüren.Ein Gedenkgang zum Friedhof, mit kurzem Halt zur offiziellen Begrüßung durch den Bürgermeister am Rathaus, und eine kleine Andacht in der Friedhofskapelle mit Besuch der Familiengräber brachten mittags alle Gäste wieder in die Pfarrscheune, wo wir uns mit einem guten, schmackhaften Festessen stärkten. Nach alter Tradition wurde die siebenbürgische Hochzeitssuppe mit selbstgemachten Nudeln zum Marsch der Blasmusik von den Frauen der Gemeinschaft aufgetragen. Ein zartes Kalbsgulasch zum Kartoffelpüree und der kredenzte Tafelwein aus dem ehemaligen Großauer Weinberg, dem „Kalleberjer“, ließen Zeit und Raum vergessen.Viel Bewunderung und Lob erhielt unsere Kulturgruppe, als sie am Nachmittag in Tracht mit Tanzdarbietung und Gesang die große Gesellschaft hocherfreute. Ja, die Freude und Bewunderung gehören ihnen aus ganzem Herzen zugesprochen, zumal es bei über 30 Grad Hitze gar nicht so leicht ist, die Tracht anzuziehen und dann noch in praller Sonne zu tanzen. Ein großes Lob und ein ganz herzliches Dankeschön an alle.Mit einem fröhlichen Unterhaltungsball mit der „Nova-Band“ und vielen freundlichen jungen Gästen aus dem siebenbürgischen Umland ging das schöne, wunderbar friedliche Fest zu Ende.Wir danken Gott und all’ den fröhlichen, freundlichen Gästen, allen Helfern und Mitwirkenden, die zum guten Gelingen dieser besonderen Tage beigetragen und mitgemacht haben. Für den Vorstand der HOG Großau

Marianne Liebhart