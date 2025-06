HOG Abtsdorf erstmals beim Trachtenumzug in Dinkelsbühl

„Die HOG Abtsdorf (an der Kokel) hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass Heimat nicht nur ein Ort ist, sondern ein Gefühl – getragen von gemeinsamen Erinnerungen, von Engagement und von gelebter Verantwortung. Durch regelmäßige Treffen, die dringend notwendigen Notsicherungsarbeiten an der Kirchenburg und die fürsorgliche Pflege des Friedhofs im Heimatdorf haben die Mitglieder der HOG Abtsdorf ein starkes Zeichen gesetzt: für Zusammenhalt, für Heimatliebe und für die Bewahrung des kulturellen Erbes. Möge dieses starke Band auch in Zukunft weiter wachsen und viele andere inspirieren.“ Unter dieser Anmoderation wurde die Abtsdorfer Gruppe mit 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim großen Trachtenumzug vorgestellt.

Die HOG Abtsdorf (an der Kokel) nahm erstmals am Festumzug in Dinkelsbühl teil. Foto: Hans Hihn

Am Pfingstsonntag, dem 8. Juni, nahm die HOG Abtsdorf erstmals am großen Trachtenumzug im Rahmen des Heimattages der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl teil – ein historischer Moment für die Gemeinschaft, der trotz des wechselhaften Wetters mit Stolz, Würde und Zusammenhalt begangen wurde. Mit der Startnummer 32 reihte sich die Gruppe in den festlichen Zug von insgesamt 113 Gruppen mit über 3 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein. Bereits am frühen Vormittag versammelten sich die Trachtenträgerinnen und Trachtenträger der HOG Abtsdorf an der „Alten Promenade“, dem offiziellen Aufstellungsort mit Blick zur Gedenkstätte.Trotz der unbeständigen Witterung präsentierte sich die Gruppe in traditioneller siebenbürgisch-sächsischer Festtracht, die mit großer Sorgfalt und Respekt getragen wurde. Das stolze Auftreten und das freundliche Miteinander spiegelten die tiefe Verbundenheit zur Herkunft und den gelebten Gemeinschaftssinn wider. Für die HOG Abtsdorf war diese Premiere zugleich ein kraftvolles Zeichen dafür, dass die kulturelle Identität und das Heimatbewusstsein auch über Generationen hinweg lebendig bleiben. Der emotionale Höhepunkt lag dabei nicht nur im feierlichen Marsch durch die Altstadtgassen Dinkelsbühls, sondern auch in der starken Resonanz aus dem Publikum und der Freude am Wiedersehen mit anderen Landsleuten.Die HOG Abtsdorf (an der Kokel) bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten sowie den Unterstützern und Organisatoren des Heimattages. Mit Stolz blicken wir auf diesen gelungenen Auftakt zurück und verbinden damit den Wunsch, auch in Zukunft Teil dieser lebendigen Tradition zu bleiben.

Günther Hihn