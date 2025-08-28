



28. August 2025

Siebenbürger Sachsen beim Volksfestumzug in Günzburg

Das weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte und beliebte Günzburger Volksfest wurde am Freitag, dem 8. August, bereits zum 73. Mal gestartet. Den Auftakt der Festwoche bildete der traditionelle Festumzug, wobei die Kreisgruppe Günzburg die schönen siebenbürgisch-sächsischen Trachten präsentierte.

Die siebenbürgische Trachtengruppe beim Volksfestumzug in Günzburg. Foto: Nick Szaunig Nach dem volkstümlichen Standkonzert auf dem Schloßplatz setzte sich der Umzug der örtlichen Vereine durch die historische Altstadt in Richtung Festplatz an der Donau in Bewegung. Die Musikkapellen spielten beschwingte Marschmusik, während die Fahnenträger die prächtigen Vereinsfahnen schwenkten. Trotz hochsommerlichen Temperaturen waren zahlreiche Zuschauer gekommen, die den Umzugsteilnehmern begeistert zujubelten und applaudierten.



Im Festzelt angekommen, begrüßte Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig gegen 17.00 Uhr alle Gäste und zapfte feierlich das erste Fass an. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm und attraktive Fahrgeschäfte sorgten während der zehn Festtage für beste Stimmung.



Ein herzliches Dankeschön gilt der Trachtengruppe für ihre Teilnahme am Festumzug. Nach dem volkstümlichen Standkonzert auf dem Schloßplatz setzte sich der Umzug der örtlichen Vereine durch die historische Altstadt in Richtung Festplatz an der Donau in Bewegung. Die Musikkapellen spielten beschwingte Marschmusik, während die Fahnenträger die prächtigen Vereinsfahnen schwenkten. Trotz hochsommerlichen Temperaturen waren zahlreiche Zuschauer gekommen, die den Umzugsteilnehmern begeistert zujubelten und applaudierten.Im Festzelt angekommen, begrüßte Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig gegen 17.00 Uhr alle Gäste und zapfte feierlich das erste Fass an. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm und attraktive Fahrgeschäfte sorgten während der zehn Festtage für beste Stimmung.Ein herzliches Dankeschön gilt der Trachtengruppe für ihre Teilnahme am Festumzug. Anita Szaunig

Schlagwörter: Günzburg, Trachtenumzug

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.