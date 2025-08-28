



28. August 2025

Großauer beim Oktoberfestzug in München

Oktoberfest in München – da denkt man an Bier, Brathendl, Drindl und Lederhosen, oder? Und beim Stichwort Trachten- und Schützenzug? Vermutlich an Pferde, Kutschen, Blasmusik und Gewehre. Alle zwei Jahre sollte man jedoch auch an die Siebenbürger Sachsen denken, denn die sind im regelmäßigen Turnus beim größten Trachtenzug der Welt dabei. Nachdem sich in diesem Jahr die Heimatortsgemeinschaft (HOG) Großau am Umzug beteiligt, gehört 2025 noch eine weitere Assoziation dazu: die Landler.

Die Vielfalt der Großauer Tracht konnte man auch beim Großauer Treffen 2022 bei einer Trachtenvorführung bewundern. Foto: Ludger Konopka Blickt man in die verbandsinterne Chronik, scheint es tatsächlich ein Novum zu sein: Am 21. September 2025 wird die siebenbürgische Gemeinschaft am Oktoberfest erstmals durch Sachsen und Landler eines Ortes gemeinsam präsentiert! Kurz zur Geschichte des Dorfes: Die große Landgemeinde Großau wurde bereits in der ersten Ansiedlungswelle deutscher Siedler in Siebenbürgen im 12. Jahrhundert gegründet. Im Zuge der Gegenreformation wurden 1734 Lutheraner aus Österreich in Großau zwangsangesiedelt. Diese sogenannten „Landler“ wurden von der Dorfgemeinschaft aufgenommen, konnten aber ihre alpenländische Tracht und Mundart bewahren und neben den Siebenbürger Sachsen überleben.



Ziel der HOG Großau ist es, die Trachten der Siebenbürger Sachsen und Landler in ihrer Vielfalt zu erhalten und zu präsentieren. Hierfür werden beim Oktoberfest zwei Brautpaare aufmarschieren: ein sächsisches und ein landlerisches. Und da eine Hochzeit ein Fest der Generationen ist, werden sie alle in ihren Festtagstrachten dabei sein: Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden sich nach althergebrachtem Brauch mit farbenfrohen Bändern, Schleifen und Tüchern schmücken und die Hochzeitspaare begleiten. Nicht weniger als 140 Personen hat die HOG-Vorsitzende Dagmar Baatz angemeldet.



Was nun noch fehlt? Richtig: die Blasmusik. Eigens für den Oktoberfestzug wurde unter Leitung von Siegfried Krempels die Projektkapelle Großau mit 50 Musikerinnen und Musikern zusammengestellt, die nun begeistert das Zusammenspiel und das Marschieren übt. Auf die 190 Sachsen und Landler warten nämlich eine über sieben Kilometer lange Strecke, die sie zusammen mit weiteren 9.000 Trachtenträgerinnen und -trägern bewältigen müssen. Die begeisterten Kommentare vom Publikum am Rand werden sie für die Strapazen aber sicher entschädigen.



Wenn Sie Bockelung, Borten, Fisir, Knäppdach und Rekrutenkappe aus der Nähe sehen wollen, kommen Sie um 9.00 Uhr zum Aufstellungsplatz der Gruppe in der Steinsdorfstraße auf Höhe der Häuser Nr. 3-4. Abmarsch ist um 10.00 Uhr, die Großauer haben die Zugnummern 45 a-b. Die ARD überträgt den gesamten Umzug am 21. September von 10.00 bis 12.00 Uhr live, am selben Abend wird noch einmal eine überarbeitete Fassung des Umzugs im BR Fernsehen ausgestrahlt.



