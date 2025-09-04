



4. September 2025

Kreisgruppe Waldkraiburg erstmals beim Gäubodenfest in Straubing

Ein historischer Moment für die Kreisgruppe Waldkraiburg: Zum ersten Mal nahmen wir – gemeinsam mit den Kreisgruppen Bad Tölz – Wolfratshausen, Neuburg an der Donau sowie der Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen aus dem Gäuboden und Umgebung – unter der Gesamtleitung von Helmuth Zink am traditionellen Festeinzug des Gäubodenfestes in Straubing teil. Das Gäubodenfest gilt als das zweitgrößte und eines der bedeutendsten Volksfeste Bayerns.

Trachtenträger der Kreisgruppe Waldkraiburg in Straubing Foto: Antje Țenghea Ausgestattet mit Sonnenblumensträußchen und Winkefähnchen, präsentierten wir uns in unserer farbenfrohen Tracht und wurden von den zahlreichen Zuschauern entlang der Festzugstrecke herzlich empfangen. Überraschend war für viele unserer Teilnehmer, dass die Zuschauer klatschten und die Kinder – wie bei Faschingsumzügen – mit Süßigkeiten und Bonbons belohnt wurden.



Nach dem erfolgreichen Festeinzug und einem gemeinsamen Gruppenfoto trafen wir uns mit den Mitgliedern der drei Kreisgruppen im Festzelt, um uns bei einer kühlen Maß Bier und einer herzhaften Brotzeit auszutauschen und kennenzulernen. Einige nutzten die Gelegenheit, das Volksfestgelände zu erkunden und das ein oder andere Fahrgeschäft auszuprobieren. Nach Mitternacht machten wir uns müde, aber glücklich auf den Heimweg. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal! Marion Stănășilă

Schlagwörter: Waldkraiburg, Volksfest, Gäuboden, Trachtenumzug

