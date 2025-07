HOG Schlatt: wie wunderbar!

Schlatt, ein kleines, schönes Dörfchen zwischen Mediasch und Agnetheln, ist heuer zum ersten Mal mit großem Stolz in traditioneller Tracht beim Festumzug des Heimattages in Dinkelsbühl aufmarschiert.

Trachtenträger der HOG Schlatt marschierten zum ersten Mal beim Heimattag in Dinkelsbühl auf. Foto: Sieglinde Sattler

17 junge und alte Schlattner präsentierten voller Energie ihre alte Heimat. Unsere Kinder, die nie in Siebenbürgen gelebt haben, unterstützen uns beim Heimattag in Dinkelsbühl. Trotz Regen und Wind hatten wir alle sehr viel Spaß bei Stritzel, Schnaps und gemeinsamem Singen. Zum Schluss stimmten wir das Lied „Zum Schlattner Tor hinaus“ an. Wir hoffen, dass nächstes Jahr mehrere Schlattner und mit Schlatt Verbundene uns beim Trachtenumzug unterstützen. Ein herzlicher Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir gemeinsam diesen schönen Tag erleben durften.

Karin Alpert