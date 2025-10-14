



14. Oktober 2025

Vortrag in Dinkelsbühl: Rumänien als europäischer Partner

Einen Vortrag zum Thema „Eng verbunden, aber dennoch vieles unbekannt – Rumänien, unser europäischer Partner“ hält Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, Rumänische Generalkonsulin in München, am Donnerstag, den 16. Oktober, um 18.30 Uhr, im Haus der Geschichte - Medienraum, Altrathausplatz 14, in Dinkelsbühl.

Dazu lädt der Freundeskreises Dinkelsbühl - Schäßburg/Sighișoara e.V. ein. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Gespräch und zum Gedankenaustausch sowie zu einer kleinen Verkostung mit rumänischem Wein.

Schlagwörter: Dinkelsbühl, Schäßburg, Diculescu

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.