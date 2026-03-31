



31. März 2026

HOG Schäßburg entwickelt Zukunftsformat

Der im Frühjahr 2025 gewählte Vorstand der [url=HOG Schäßburg]HOG Schäßburg[/url] führt die übernommenen Aufgaben mit großem Engagement fort und setzt sich für ein Zukunftsformat ein, wobei die Bewahrung, Weiterentwicklung und nachhaltige Gestaltung der Heimatstadt im Mittelpunkt steht.

Schäßburg im Sommer 2025, aufgenommen von Alfred Theil, dem Vorsitzenden der HOG Schäßburg. Die aktuellen Aktivitäten konzentrieren sich auf kulturelle, soziale und wirtschaftliche Initiativen, die Tradition und Innovation miteinander verbinden. Mit einer Broschüre, die den Titel „Fascinatio Castrum Sex“ tragen soll, möchte der Vorstand auf das kulturelle Erbe und die besondere Ausstrahlung von Schäßburg aufmerksam machen und zugleich neue Impulse für Identifikation und Tourismus geben. Ziel ist es, die historische Bedeutung der Stadt verständlich und ansprechend darzustellen sowie Einheimische und Besucher für ihre Einzigartigkeit zu begeistern.



Parallel dazu arbeitet die HOG intensiv an der Etablierung und Professionalisierung ihrer Kommunikation in den sozialen Medien. Digitale Plattformen werden so zu einem wichtigen Instrument der Gemeinschaftsbildung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Akquisition von Talenten, Investoren und Förderern. Die HOG steht für die Entwicklung gemeinsamer Projekte mit engagierten Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Handwerk im Kontakt.



Von großer kultureller und identitätsstiftender Bedeutung sind zwei Projekte: In der ersten Augusthälfte 2026 wird unter fachmännischer Leitung der Bergfriedhof in Schäßburg restauriert und 2027 ein Jugendcamp durchgeführt, das auch in den Folgejahren seine Wiederholung finden soll. Mit Letzterem setzt die HOG ein starkes Zeichen für die Nachwuchsförderung und den Gemeinsinn. Als visionäres Zukunftsprojekt ist die Gründung eines Nachhaltigkeitszentrums vorgesehen, das als Plattform für digitale Dienstleistungen, Erlebnistourismus, nachhaltige Landwirtschaft und innovative Industrie fungieren soll. Die HOG Schäßburg Die aktuellen Aktivitäten konzentrieren sich auf kulturelle, soziale und wirtschaftliche Initiativen, die Tradition und Innovation miteinander verbinden. Mit einer Broschüre, die den Titel „Fascinatio Castrum Sex“ tragen soll, möchte der Vorstand auf das kulturelle Erbe und die besondere Ausstrahlung von Schäßburg aufmerksam machen und zugleich neue Impulse für Identifikation und Tourismus geben. Ziel ist es, die historische Bedeutung der Stadt verständlich und ansprechend darzustellen sowie Einheimische und Besucher für ihre Einzigartigkeit zu begeistern.Parallel dazu arbeitet die HOG intensiv an der Etablierung und Professionalisierung ihrer Kommunikation in den sozialen Medien. Digitale Plattformen werden so zu einem wichtigen Instrument der Gemeinschaftsbildung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Akquisition von Talenten, Investoren und Förderern. Die HOG steht für die Entwicklung gemeinsamer Projekte mit engagierten Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Handwerk im Kontakt.Von großer kultureller und identitätsstiftender Bedeutung sind zwei Projekte: In der ersten Augusthälfte 2026 wird unter fachmännischer Leitung der Bergfriedhof in Schäßburg restauriert und 2027 ein Jugendcamp durchgeführt, das auch in den Folgejahren seine Wiederholung finden soll. Mit Letzterem setzt die HOG ein starkes Zeichen für die Nachwuchsförderung und den Gemeinsinn. Als visionäres Zukunftsprojekt ist die Gründung eines Nachhaltigkeitszentrums vorgesehen, das als Plattform für digitale Dienstleistungen, Erlebnistourismus, nachhaltige Landwirtschaft und innovative Industrie fungieren soll. Die HOG Schäßburg https://hog-schaessburg.de/ will mit diesen Aktivitäten die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einen lebendigen Dialog bringen. Der Vorstand

Schlagwörter: Schäßburg

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