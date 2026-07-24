



24. Juli 2026

Deutsche Kulturtage Schäßburg

Die Deutschen Kulturtage 2026 in Schäßburg standen unter dem Leitmotiv „Kultur am Berg – Vergangenheit trifft Gegenwart“ und luden vom 29. bis 31. Mai zu einem Wochenende ein, das Geschichte, Gemeinschaft und gelebte siebenbürgisch-sächsische Tradition auf besondere Weise miteinander verband. Veranstaltet wurden sie vom Deutschen Forum Schäßburg gemeinsam mit der Heimatortsgemeinschaft (HOG) Schäßburg.

Gemeinschaft und gelebte siebenbürgisch-sächsische Tradition im Schänzchen (Pfarrhofgarten) in Schäßburg. Fotos: Alfred Theil Im Mittelpunkt stand die historische Oberstadt – die mittelalterliche Burg von Schäßburg, deren kulturelles Erbe über Jahrhunderte von den Siebenbürger Sachsen geprägt worden war. Die Kulturtage verstanden sich dabei nicht als reines Traditionsfest, sondern als Begegnungsforum zwischen den in Schäßburg lebenden Deutschen, den ausgewanderten Schäßburgern und ihren Nachkommen sowie Gästen aus Rumänien und Deutschland. Vergangenheit und Gegenwart wurden bewusst miteinander in Dialog gebracht.



Der Auftakt am Freitag führte die Teilnehmer auf einem gemeinsamen Spaziergang durch die Burganlage bis zum Bergfriedhof. Das anschließende Picknick bot Gelegenheit zu persönlichen Begegnungen, Gesprächen und Erinnerungen an das historische Schäßburg.



Am Samstag standen die kulturelle Reflexion und die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Stadt im Vordergrund. Nach der feierlichen Eröffnung mit Turmbläsern, Kindertanzgruppen und Ehrengästen folgte in der Aula der Bergschule die Gesprächsrunde „Kultur am Berg“. Dabei wurden die traditionellen Nachbarschaften der Burg, das kulturelle Leben der Bergschule, die Bedeutung des Theaters in Schäßburg sowie aktuelle Projekte zur Bewahrung des kulturellen Erbes beleuchtet. Auf diese Weise wurde die Geschichte der Stadt nicht nur gewürdigt, sondern auch für kommende Generationen lebendig gehalten.



Ein besonderer Höhepunkt war der im Schänzchen (Pfarrhofgarten Schässburg), . Die Veranstaltung knüpfte an eine alte siebenbürgisch-sächsische Tradition an, bei der Gemeinschaftssinn, Verantwortung und Zusammenhalt im Mittelpunkt standen. Volkstänze, gemeinsames Singen, humorvolle Darbietungen, Spiele für Kinder und geselliges Beisammensein schufen eine Atmosphäre, in der Tradition lebendig und generationenübergreifend erfahrbar wurde. Gruppenbild beim Kultur-Sommerrichttag im Wolkendorfer Grund Der Sonntag stand schließlich im Zeichen von Brauchtum und Gemeinschaft. Nach dem Festgottesdienst in der Bergkirche klangen die Kulturtage mit Blasmusik, Trachten, Tanzvorführungen und einem festlichen Programm auf dem Burgplatz aus. Dabei präsentierte sich die deutsche Gemeinschaft Siebenbürgens als lebendiger und aktiver Teil des kulturellen Lebens der Region.



Rückblickend waren die Deutschen Kulturtage 2026 weit mehr als ein Kulturfestival. Sie waren ein eindrucksvolles Fest der Erinnerung, der Begegnung und des kulturellen Austauschs. Im Mittelpunkt stand die historische Oberstadt – die mittelalterliche Burg von Schäßburg, deren kulturelles Erbe über Jahrhunderte von den Siebenbürger Sachsen geprägt worden war. Die Kulturtage verstanden sich dabei nicht als reines Traditionsfest, sondern als Begegnungsforum zwischen den in Schäßburg lebenden Deutschen, den ausgewanderten Schäßburgern und ihren Nachkommen sowie Gästen aus Rumänien und Deutschland. Vergangenheit und Gegenwart wurden bewusst miteinander in Dialog gebracht.Der Auftakt am Freitag führte die Teilnehmer auf einem gemeinsamen Spaziergang durch die Burganlage bis zum Bergfriedhof. Das anschließende Picknick bot Gelegenheit zu persönlichen Begegnungen, Gesprächen und Erinnerungen an das historische Schäßburg.Am Samstag standen die kulturelle Reflexion und die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Stadt im Vordergrund. Nach der feierlichen Eröffnung mit Turmbläsern, Kindertanzgruppen und Ehrengästen folgte in der Aula der Bergschule die Gesprächsrunde „Kultur am Berg“. Dabei wurden die traditionellen Nachbarschaften der Burg, das kulturelle Leben der Bergschule, die Bedeutung des Theaters in Schäßburg sowie aktuelle Projekte zur Bewahrung des kulturellen Erbes beleuchtet. Auf diese Weise wurde die Geschichte der Stadt nicht nur gewürdigt, sondern auch für kommende Generationen lebendig gehalten.Ein besonderer Höhepunkt war der im Schänzchen (Pfarrhofgarten Schässburg), . Die Veranstaltung knüpfte an eine alte siebenbürgisch-sächsische Tradition an, bei der Gemeinschaftssinn, Verantwortung und Zusammenhalt im Mittelpunkt standen. Volkstänze, gemeinsames Singen, humorvolle Darbietungen, Spiele für Kinder und geselliges Beisammensein schufen eine Atmosphäre, in der Tradition lebendig und generationenübergreifend erfahrbar wurde.Der Sonntag stand schließlich im Zeichen von Brauchtum und Gemeinschaft. Nach dem Festgottesdienst in der Bergkirche klangen die Kulturtage mit Blasmusik, Trachten, Tanzvorführungen und einem festlichen Programm auf dem Burgplatz aus. Dabei präsentierte sich die deutsche Gemeinschaft Siebenbürgens als lebendiger und aktiver Teil des kulturellen Lebens der Region.Rückblickend waren die Deutschen Kulturtage 2026 weit mehr als ein Kulturfestival. Sie waren ein eindrucksvolles Fest der Erinnerung, der Begegnung und des kulturellen Austauschs. Alfred Theil

Schlagwörter: Schäßburg, Kulturtage

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