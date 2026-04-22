



22. April 2026

Einladung zu den Deutschen Kulturtagen in Schäßburg

Die Deutschen Kulturtage in Schäßburg werden vom 29.-31. Mai unter dem Motto „Kultur am Berg – Vergangenheit trifft Gegenwart“ vom Deutschen Forum in Schäßburg unter Beteiligung der HOG Schäßburg e.V. veranstaltet. Herzliche Einladung zu einem besonderen Wochenende im Zeichen von Begegnung, Erinnerung und lebendiger Gemeinschaft – getragen von Musik, Tanz und gelebter Tradition.

Freitag, 29. Mai, 16.00 Uhr: Auftakt. Gemeinsamer Spaziergang über die Burg zum Bergfriedhof, anschließend Picknick im Schänzchen (HOG Schäßburg)



Samstag, 30. Mai, 10.00 Uhr – Feierliche Eröffnung vor dem Deutschen Forum mit Kindertanzgruppe, Turmbläsern und Ehrengästen



11.00 Uhr – Gesprächsrunde „Kultur am Berg“ in Aula der Bergschule. Beiträge zu den Themen Nachbarschaft und Erinnerungen rund um die Burg; Kulturelles Leben der Bergschule und des Theaters in Schäßburg; Präsentation eines Schulprojekts zum Thema Nachbarschaften (Yvonne Varvara-Baier); Vorstellung der Broschüre „Fascinatio Castrum Sex“ (Alfred Theil). Musikalisch begleitet von Schülerinnen und Schülern der Bergschule.



Ab 15.00 Uhr – Kultur-Sommerrichttag im Wolkendorfer Grund. Ein vielfältiges Programm mit Grußworten, Tanz der Jugend aus Deutschland und Schäßburg, heiteren Beiträgen, gemeinsamem Singen, Spielen für die „Burgspatzen“, Tanzmusik mit DJ Thomas Neuner sowie gemeinsamem Abendessen.



Sonntag, 31. Mai, 10.00 Uhr – Gottesdienst in der Klosterkirche



Nachmittag – Festlicher Ausklang am Burgplatz mit Blasmusik und Tanz



Externer Link:



Programm der Deutschen Kulturtage auf der Homepage der HOG Schäburg Freitag,, 16.00 Uhr:. Gemeinsamer Spaziergang über die Burg zum Bergfriedhof, anschließend Picknick im Schänzchen (HOG Schäßburg)Samstag,, 10.00 Uhr –vor dem Deutschen Forum mit Kindertanzgruppe, Turmbläsern und Ehrengästen11.00 Uhr –in Aula der Bergschule. Beiträge zu den Themen Nachbarschaft und Erinnerungen rund um die Burg; Kulturelles Leben der Bergschule und des Theaters in Schäßburg; Präsentation eines Schulprojekts zum Thema Nachbarschaften (Yvonne Varvara-Baier); Vorstellung der Broschüre „Fascinatio Castrum Sex“ (Alfred Theil). Musikalisch begleitet von Schülerinnen und Schülern der Bergschule.Ab 15.00 Uhr –im Wolkendorfer Grund. Ein vielfältiges Programm mit Grußworten, Tanz der Jugend aus Deutschland und Schäßburg, heiteren Beiträgen, gemeinsamem Singen, Spielen für die „Burgspatzen“, Tanzmusik mit DJ Thomas Neuner sowie gemeinsamem Abendessen.Sonntag,, 10.00 Uhr –in der KlosterkircheNachmittag –am Burgplatz mit Blasmusik und Tanz

Schlagwörter: Schäßburg, Kulturtage

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