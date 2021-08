25. August 2021

Podcast-Gespräch: Mit siebenbürgisch-sächsischer Power den Mittelstand stark machen

In dem Podcast "Inspirationen aus dem Staatsapparat" stellt die Siebenbürger Sächsin Dr. Dorit Bosch, Referentin des Büros der Staatsministerin für Digitalisierung, Menschen und Geschichten vor, die uns inspirieren sollen, im Staat neue Wege zu gehen und Transformation möglich zu machen. Gesprächspartnerin von Dorit Bosch in Folge 5 ("Mit siebenbürgisch-sächsischer Power den Mittelstand stark machen") ist ebenfalls eine Siebenbürger Sächsin, Alexandra Horn, Leiterin kleine und mittlere Unternehmen beim DIN e.V. Link zur Sendung: https://podcasts.apple.com/de/podcast/let-s-staat-inspirationen-aus-dem-staatsapparat/id1562349360?i=1000524185477

"Welches mittelständische Unternehmen wäre nicht froh, wenn seine Bedürfnisse im Verband oder der Verwaltung Gehör finden, sie sich mit anderen zusammentun können und gemeinsam neue Wege in Wirtschaft und Gesellschaft beschreiten? Alexandra Horn, Leiterin kleine und mittlere Unternehmen beim DIN e.V., tut genau das tagtäglich und kann die Bedürfnisse des deutschen Mittelstandes engagiert vortragen. Es ist kein Zufall, dass sie die DNA einer Unternehmerin in sich trägt. Als Siebenbürger Sächsin ist sie in sozialen Strukturen aufgewachsen, die sehr an den deutschen Mittelstand erinnern: agil, flexibel, wertebasiert, pragmatisch und lösungsorientiert. Alexandra Horn hält ein leidenschaftliches Plädoyer dafür wie Mittelstand, Verwaltung und große Konzerne füreinander einstehen, um gemeinsam in Deutschland mehr erreichen zu können. Ihr Fazit: Wir müssen uns verändern, um das zu erhalten, was uns lieb und teuer ist. So wie es die Siebenbürgen Sachsen als älteste Siedlergemeinschaft im heutigen Rumänien seit über 800 Jahre erfolgreich getan haben." (Sendungshinweis Dr. Dorit Bosch)

