Deutscher Wirtschaftsclub Siebenbürgen hat neuen Vorstand gewählt

Hermannstadt – In der ordentlichen Sitzung vom 10. Juli hat der Deutsche Wirtschaftsclub Siebenbürgen (DWS) den Vorstand für die nächsten drei Jahre gewählt. Der sich verabschiedende Vorstand, unter der Leitung von Vorstandsvorsitzendem Wolfgang Köber, hat den anwesenden Mitgliedern erstmalig einen Tätigkeitsbericht für die abgelaufene Amtszeit vorgelegt.

Der umfangreiche Bericht führte den Anwesenden vor Augen, was in den letzten drei Jahren erreicht werden konnte, und man kann sagen, dass der Vorstand zufrieden auf eine von Erfolgen auf unterschiedlichsten Ebenen gekennzeichnete Amtszeit zurückblicken kann. In erster Linie ist die verstärkte innere Kohäsion zu bemerken. Dieses konnte durch das Einführen regelmäßiger monatlicher Treffen erreicht werden. So konnte auch auf spezifische Anliegen der Clubmitglieder verstärkt eingegangen werden. Zugleich konnten alte Mitglieder, die dem Club aus unterschiedlichen Gründen ferngeblieben waren, in den letzten drei Jahren reaktiviert und für die Arbeit des Clubs erneut gewonnen und motiviert werden. Auf der gleichen Ebene müssen auch die nicht wenigen Neubeitritte erwähnt werden. Genauso wichtig für die Tätigkeit des DWS war die Sicherung der guten finanziellen Situation und die Erstellung einer neuen Satzung.In der Amtszeit des Vorstands waren auch einmalige Herausforderungen wie die Corona-Pandemie und die Folgen des Ukraine-Konflikts zu meistern. Mittels Online-Treffen konnte auch in der Zeit der Pandemie der Zusammenhalt der Mitglieder gesichert werden, was diesen auch einen gewissen Rückhalt bot. In Folge des Ausbruchs des Krieges in der Ukraine wurden Flüchtlinge anfangs in den Räumlichkeiten des DWS aufgenommen und da-nach langfristig unterstützt. Einen Höhepunkt in der Tätigkeit des Vorstandes bildete der Empfang, welcher in Partnerschaft mit dem Rathaus Hermannstadt/Sibiu zu Ehren des Besuchs des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und des rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannis veranstaltet wurde. Ein weiterer besonderer Moment waren die Feierlichkeiten zu Ehren des 25-jährigen Jubiläums des DWS, die nicht nur rückblickend den Wert der Tätigkeit des Clubs veranschaulichten, sondern auch seine gegenwärtige Relevanz durch seine Brückenfunktion auf interner Ebene zwischen den Mitgliedern und auf externer Ebene zwischen denselben und den verschiedensten Behörden, Einrichtungen und der Gesellschaft unter Beweis stellten. Ein Erfolg, der nicht zuletzt dem Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Köber und seinen Vorstandskollegen zu verdanken ist. Zu den regelmäßigen Tätigkeiten in den vergangenen drei Jahren gehörten die Treffen mit Behörden auf unterschiedlichsten Ebenen, die Einführung von Veranstaltungen außerhalb der DWS-Räumlichkeiten, die Besuche von Persönlichkeiten aus dem Bereich der Wirtschaft, der Politik, der Lokalverwaltung und der Diplomatie aus dem In- und Ausland, aber auch der Aufbau von Netzwerken durch Besuche, die bei anderen Clubs abgestattet wurden.Der erfolgreiche Einsatz Wolfgang Köbers für die Anliegen des Clubs und seiner Mitglieder wurde durch seine fast einstimmige (nur eine Stimme dagegen) Wiederwahl zum Vorstandsvorsitzenden gewürdigt. Zu dem neuen Vorstand gehören weiter: Wolfgang-Alexander Guib (stellvertretender Vorsitzender), Torsten Jörgens (Kassenwart) und die Wirtschaftsbeiräte: Roxana Dobrilă, Andreas Heltman, Stephan Braune. Der Ehrenvorsitz, welcher traditionsgemäß von dem Deutschen Konsul/der Deutschen Konsulin eingenommen wird, wird weiterhin von Frau Kerstin Ursula Jahn bekleidet.

ADZ