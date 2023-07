Modedesigner Stephan Pelger verstorben

Kronstadt – Der Modedesigner Stephan Pelger, Sohn des ehemaligen langjährigen Kronstädter Stadtpfarrers Mathias Pelger, wurde am 8. Juni in seiner Bukarester Wohnung im 2. Bezirk von Polizeibeamten tot aufgefunden, teilte die Bukarester Polizei mit. Pelger schrieb kürzlich auf Facebook, dass er seinen 2019 verstorbenen Vater vermisse und mit chronischen Schlafstörungen und Depression kämpfe.

Stephan Pelger mit seinen Adoptiveltern: „Heute vor 41 Jahren hatte ich eine Familie! Der 13. Dezember ist unserer Familientag, der Tag, an dem sie mich adoptiert haben!!!♡♡♡ ICH BIN DAS GLÜCKLICHSTE KIND!!! SEIT GESEGNET ♡“, schrieb er 2021 auf Facebook.

Stephan Pelger (r.) mit seiner Adoptivmutter Irmgard Pelger auf der Begräbnisfeier für seinen Adpotivvater Mathias Pelger in Rimsting (23. November 2019). Foto: Konrad Klein

„Ich hatte Angst, sobald eine Tür hinter mir zufiel“, erklärte Pelger in einem Interview, zitiert vom Nachrichtenportal hotnews.ro. „Ich versuche jeden Tag zu kämpfen, es ist aber nicht leicht.“ „Depression ist eine Krankheit, über die wir nicht sprechen“, erklärte Pelger zur Krankheit, wegen der er mehrmals ins Krankenhaus eingeliefert wurde. „Deren Bekämpfung dauert das ganze Leben …“, fügte er hinzu.1979 in Kronstadt geboren und von seiner Mutter den Behörden überlassen, wurde der kleine Stephan von der liebevollen Familie des damaligen evangelischen Stadtpfarrers adoptiert, was sein gesamtes weiteres Leben geprägt hat – auch wenn ihm die Adoptiveltern seine Herkunft niemals verschwiegen haben. „Die Entscheidung meiner Eltern, mich zu adoptieren, war ein sehr wichtiger Schritt. Meine Eltern waren meine Betreuer und haben ständig um Rat bei Spezialisten im Schul- und Gesundheitswesen gesucht, um mich so gut wie möglich in die Gesellschaft zu integrieren. Das ist mir immer sehr wichtig erschienen“, erklärte Stephan Pelger vor einigen Jahren in einem Interview für den TV-Sender ProTV.Seine Karriere begann eigentlich daheim, denn bereits während der Kindheit spielte „Steffi“ mit Kleidungsstücken, Farben und unterschiedlichen sowie außergewöhnlichen Kombinationen. Während seines Modestudiums in Wien konnte er die internationale Modeszene kennenlernen und mit Lehrern zusammenarbeiten, deren Namen bei Gaultier oder Westwood bekannt waren. Anfangs dekorierte er nur Vitrinen, arbeitete dann mit verschiedenen deutschen TV-Sendern zusammen und eröffnete 2011 sein erstes Modegeschäft in München. Seine Kreationen haben die Aufmerksamkeit international berühmter Namen wie Escada, Hugo Boss, Benetton oder Sisley geweckt. Seine Designs sahen unzählige Laufstege weltweit. Ebenfalls war er der bevorzugte Designer von Prinzessin Margarete der rumänischen königlichen Familie und von Präsidentengattin Carmen Johannis.

Șerban Căpățână

Trauerfeier in Bukarest, Beisetzung in Rimsting

Stephan Pelger mit seiner Adoptivmutter Irmgard (Imma) Pelger auf der Begräbnisfeier für seinen Adpotivvater Mathias Pelger in Rimsting (23. November 2019). Foto: Konrad Klein

(gekürzt aus der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien In Bukarest auf dem Evangelischen Friedhof gestaltete Stadtpfarrer Daniel Zikeli eine Trauerfeier mit deutschen und rumänischen Beiträgen, an der über 100 Freundinnen und Freunde des Verstorbenen teilnahmen, wie Irmgard Pelger, die Mutter des verstorbenen Modedesigners, unserer Zeitung mitteilte. Stephan Pelgers Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt im Grab seines Vaters auf dem Rimstinger Friedhof beigesetzt. Die trauernde Familie zeigte sich „überwältigt von der Anteilnahme aus ganz Rumänien und der Modewelt. (…) Auch wenn unser geliebter Stephan uns viel zu früh verlassen hat, hinterlässt er doch viel: neben die Zeit überdauernde Modeschöpfungen hat er vor allem mit seiner liebenswürdigen, hilfsbereiten und freundlichen Persönlichkeit bleibenden Eindruck hinterlassen. (…) Wir bedanken uns bei den vielen tausenden Menschen, die ihre Anteilnahme auf den verschiedensten Kanälen kundgetan haben. Jede einzelne Nachricht macht uns stolz, denn sie zeigt, was für ein guter und beliebter Mensch unser Stephan war.“