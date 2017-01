Ausschreibung: Föderationsjugendlager 2017 in Siebenbürgen

Das Demokratische Forum der Deutschen in Siebenbürgen lädt zum Föderationsjugendlager für den 3.-16. August 2017 nach Siebenbürgen ein. Aus den Mitgliedsorganisationen der Föderation in Deutschland, Österreich, Siebenbürgen, USA und Kanada können jeweils fünf Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren teilnehmen.

Das Kennenlernen anderer Jugendlicher mit siebenbürgischen Wurzeln sowie der Siebenbürger Sachsen vor Ort steht im Mittelpunkt der Reise. Das Forum wird ein attraktives Programm mit Ausflügen in verschiedene Städte zusammenstellen. Zeitgleich zum Föderationsjugendlager findet auch das Sachsentreffen in Hermannstadt statt. Hier werden die Teilnehmer vom 4.-6. August dabei sein. Kosten für Quartier, Essen und Ausflüge werden vom Forum erstattet. Taschengeld für außerordentliche Besichtigungen und Einkäufe liegen in der Verantwortung des Teilnehmers. Ebenso müssen die Kosten für das Flugticket und der Teilnehmerbeitrag selbst getragen werden. Der Abflug ist für den 2./3. August 2017 geplant.Kommst du aus Deutschland, bist zwischen 16 und 20 Jahre alt und hast Lust auf dieses Abenteuer? Dann bewirb dich schriftlich bis zum 15. Februar bei mir, Kathrin Kepp, Alte Penzendorfer Straße 59, 91126 Schwabach, oder per E-Mail: kepp.kathrin [ät] yahoo.de, unter dem Betreff „Föderationsjugendlager 2017“.Ich werde seitens der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) als Begleitperson für die Jugendlichen aus Deutschland verantwortlich sein. Da für Deutschland nur fünf Plätze zur Verfügung stehen, ist der Posteingang entscheidend, Die Mitgliedschaft in der SJD ist Voraussetzung für die Teilnahme. In der SJD bzw. im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland ehrenamtlich tätige Jugendliche werden bevorzugt behandelt. Eine Entscheidung über die Zusammensetzung der Teilnehmer erfolgt nach Anmeldeschluss. Alle, die sich melden, werden somit erst Ende Februar benachrichtig. Wir freuen uns auf ein tolles Föderationsjugendlager 2017!

Kathrin Kepp, Föderationsreferentin der SJD