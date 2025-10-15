



15. Oktober 2025

Volkstanzwettbewerb der SJD 2025 – digital dabei!

Der Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) findet am 25. Oktober in Pleinfeld statt. Die Veranstaltung erfreut sich auch in diesem Jahr einer überwältigenden Resonanz – alle Plätze sind bereits vergeben. Daher kann die [url=www.sjd-siebenbuerger.de]SJD[/url] diesmal leider keine Tagesgäste zulassen.

Gruppenbild aller Teilnehmer des 30. Volkstanzwettbewerbs am 26. Oktober 2024 in Lahnau. Fotos: Jana Marte Um dennoch allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, an diesem besonderen Ereignis teilzuhaben, wird es wie in den Vorjahren einen Der Tanzwettbewerb verspricht einen Tag voller Freude, Tanz und Begegnungen – ein Höhepunkt im Kalender der SJD! Der Wettbewerb wird gefördert vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V.



Im Anschluss findet der Herbstball der SJD mit der „Combo Band“ statt. Tickets werden nur vor Ort verkauft. Um dennoch allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, an diesem besonderen Ereignis teilzuhaben, wird es wie in den Vorjahren einen Livestream auf YouTube geben. So können alle den Wettbewerb miterleben und die einzigartigen Tänze und die festliche Atmosphäre direkt von zuhause aus genießen. Wir danken herzlich für das große Interesse und freuen uns auf ein gemeinsames, lebendiges Fest – vor Ort und online!Der Tanzwettbewerb verspricht einen Tag voller Freude, Tanz und Begegnungen – ein Höhepunkt im Kalender der SJD! Der Wettbewerb wird gefördert vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V.Im Anschluss findet der Herbstball der SJD mit der „Combo Band“ statt. Tickets werden nur vor Ort verkauft.

Schlagwörter: SJD, Volkstanzwettbewerb

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.