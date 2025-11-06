



6. November 2025

Einladung zum Kinderseminar in Bayern

Das Kinderreferat des Landesverbandes Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen und die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), laden für den 16. November zum Kinderseminar 2025 "Neugier wecken, Wurzeln entdecken" ein.

Wir sammeln Geschichten, basteln Erinnerungsstücke und finden heraus, was uns verbindet. Kreativ, laut und mit ganz viel Spaß. Ihr seid zwischen 8 und 14 Jahren, dann komm dazu am Sonntag, dem 16. November, 9.00 bis 17.00 Uhr, in den Pfarrstadl der Karolinenkirche, Karolinenplatz 1, 83109 Großkarolinenfeld (bei Rosenheim).



Anmeldung bis Dienstag, den 11. November, per E-Mail unter mattes [ät] siebenbuerger.de. Die Kosten betragen 12 Euro oder 10 Euro für SJD-Mitglieder.



Schlagwörter: Kinderseminar, SJD, Bayern

