Ausbildung für Jugendleiter: Gutenberg-Studentenverein lädt nach Klausenburg ein

Der Gutenberg-Studentenverein, Träger des Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendpreises 2015, der sich der Fortbildung deutschsprachiger Jugendlicher und Studierenden widmet, plant wieder ein Projekt, das weit über die Grenzen der „Babeş-Bolyai“-Universität in Klausenburg (Cluj) hinausreicht.

Vomorganisiert der deutschsprachige Studentenverein eine „Heldenakademie“, ein Ausbildungsprogramm für Jugendliche, die als Leaders in ihrer Gemeinschaft agieren sowie Jugendprojekte oder Seminare organisieren möchten. In diesem Projekt sollen jeweils fünf Jugendliche aus Rumänien, Kroatien, Serbien, Ungarn und Deutschland zusammenkommen und ausgebildet werden, eine Führungsposition in einer Gruppe zu übernehmen. Das Programm beinhaltet zwei Komponenten: einerseits wird theoretisches Wissen vermittelt, wie man eine Gruppe zusammenbringen und leiten oder Konflikte verwalten kann, andererseits wird ein praktischer Rahmen geschaffen, um das Erlernte umzusetzen.Die Veranstaltung findet in Klausenburg statt, ein eventuelles Nachtreffen im Februar/März 2018 in Deutschland. Der Teilnahmebeitrag von 85 Euro deckt Unterkunft und Vollverpflegung ab, die Transportkosten werden nach der Teilnahmebestätigung durch das Organisationsteam erstattet. Die Altersgrenze ist aus organisatorischen Gründen auf Volljährige (18 Jahre) begrenzt. Interessierte können sich unter http://gutenberg.ro/2017/09/27/heldenakademie/ anmelden. Weitere Infos bei der Projektleiterin Andreea Breaz, E-Mail: andreea.breaz[ät]gutenberg.ro, Mobiltelefon: (00 40-7 42) 54 29 72, Internet: www.gutenberg.ro