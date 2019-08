4. August 2019 Druckansicht

Sommer, Sonne, Siebenbürgen: Aufruf zur Siebenbürgischen Sommerakademie

Hast du Lust, Zeit in Siebenbürgen zu verbringen? Bist du interessiert an der Geschichte Siebenbürgens, oder hast du Lust, etwas über die Kultur zu lernen? Dann komm doch zur Siebenbürgischen Sommerakademie vom 20. bis 26. September 2019! Gemeinsam wollen wir in Bistritz beim diesjährigen Sachsentreffen starten und die nächsten Tage in Kallesdorf (Arcalia) bei Bistritz verbringen.

Unter der Leitfrage „Siebenbürgisches Kulturerbe – Schnee von gestern oder Brücke in die Zukunft?“ wird eine bunte Mischung aus Vorträgen und praktischen Workshops geboten. Mit landeskundlichen, politischen und handwerklichen Programmpunkten ist so für jeden Geschmack etwas dabei. Die Vorträge sind so aufgebaut, dass man mit jedem Wissensstand gut folgen und Neues dazu lernen kann. Nach einer Einführung in die Landeskunde gibt es beispielweise ein Programm zu Minderheitenpolitik im europäischen Vergleich, zu den Siebenbürger Sachsen und der Entstehung Großrumäniens 1918-1919 sowie zu siebenbürgischer und siebenbürgisch-sächsischer Möbelmalerei. Vortrag bei der Sommerakademie 2018: Die Teilnehmer hören gespannt zu. Fotos: Andrea Rost Ausstellungen bei der Sommerakademie 2018: Auch aktives Mitarbeiten ist gefragt. Unter der Leitfrage „Siebenbürgisches Kulturerbe – Schnee von gestern oder Brücke in die Zukunft?“ wird eine bunte Mischung aus Vorträgen und praktischen Workshops geboten. Mit landeskundlichen, politischen und handwerklichen Programmpunkten ist so für jeden Geschmack etwas dabei. Die Vorträge sind so aufgebaut, dass man mit jedem Wissensstand gut folgen und Neues dazu lernen kann. Nach einer Einführung in die Landeskunde gibt es beispielweise ein Programm zu Minderheitenpolitik im europäischen Vergleich, zu den Siebenbürger Sachsen und der Entstehung Großrumäniens 1918-1919 sowie zu siebenbürgischer und siebenbürgisch-sächsischer Möbelmalerei.Veranstalter ist der deutsche Jugendverein Siebenbürgen mit dem Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde. Der Teilnehmerbeitrag von 80 Euro enthält Unterkunft und Verpflegung. Für weitere Infos, eine Programmübersicht oder Fragen schreibt eine Mail an Natalie Bertleff (nataliejbf [ät] googlemail.com) oder Andrea Rost (andrea.rost [ät] gmx.net). Anmeldungen bis zum 31. August bei Andrea Rost.

Schlagwörter: Sommerakademie, AKSL

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.