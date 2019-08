Kindertanzgruppe Biberach besucht Legoland

Wir, die Siebenbürgisch-Sächsische Kindertanzgruppe (KTG) Biberach, machten am 30. Mai unseren jährlichen Tagesausflug in ein Spieleland. Bei unseren Tanzauftritten werden wir jedes Mal für unsere Leistungen und unseren Einsatz mit einem Gutschein in ein Spieleland belohnt. Dieses Jahr ging es ins Legoland bei Günzburg.

Am frühen Morgen schon trafen wir uns alle am Bahnhof in Biberach, um gemeinsam mit unseren Eltern und Geschwistern mit dem Zug ins Legoland zu fahren und einen schönen Tag zu verbringen. Gleich nach der Ankunft mussten wir kurz warten, bis unsere KTG-Leiterin Astrid Göddert die Eintrittskarten besorgt und verteilt hatte. Wir freuten uns auf Spaß und Aktion. Weil uns die Aufregung ins Gesicht geschrieben stand und wir diesen Moment festhalten wollten, machten wir schnell ein Gruppenfoto und dann ging es Richtung Eingang. Es waren sehr viele Leute da, aber es ging zügig hinein. In Gruppen liefen wir los und erkundeten die Anlage. Leider waren die Warteschlangen an den Attraktionen sehr lang, teilweise bis zu 50 Minuten Wartezeit, trotzdem ließen wir uns deshalb den Spaß nicht verderben. Für jeden, ob Groß oder Klein, war etwas dabei, vom Spielplatz bis zur Achterbahn. Ob am Kids Power Tower, Wellenreiter, Wasserrutsche oder bei der Schatzsuche, der Park bietet mit über 50 Attraktionen und tausenden Modellen aus mehr als 55 Millionen LEGO-Steinen ein einmaliges Erlebnis. Viel zu schnell ging der Tag zu Ende und so mussten wir uns gegen 18.00 Uhr auf den Heimweg machen. Mit dem Shuttlebus ging es vom Legoland zum Hauptbahnhof und von da aus fuhren wir nach Ulm, wo wir nochmal umsteigen mussten. Gegen 20.00 Uhr kamen wir in Biberach an. Müde, aber glücklich verabschiedeten wir uns. Vielen Dank an Anna-Lena und Astrid Göddert, die diesen Tag für uns organisiert hatten. Wir sind schon gespannt, wohin es nächstes Jahr geht.

Leonie Schuster